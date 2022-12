Prazo de votação da Consulta Popular 2022 é prorrogado

O Alto Taquari

Foi prorrogado até o dia 30 de novembro o prazo para a votação da Consulta Popular em todo o Rio Grande do Sul. O processo que encerraria nesta quarta-feira, dia 23 de novembro, foi ampliado, atendendo a uma solicitação que partiu dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), insatisfeitos com as deficiências na votação on-line. “Os canais on-line estão apresentando muitos problemas. No momento em que se vive, de uso constante dos meios digitais, a gente não pode colocar ao alcance da população ferramentas que não sejam as melhores ou que atrapalham o processo de votação. Agora temos um tempo maior para votar e, por isso, convocamos a comunidade a participar do processo e indicar as suas prioridades para o desenvolvimento regional”, afirma o presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari (Codevat), Luciano Moresco. Neste ano, a cédula do Vale do Taquari é composta por iniciativas das áreas de Inovação, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Agricultura. Estão disponíveis para votação quatro propostas: Desenvolver um projeto regional que transforme os dejetos suínos e outros dejetos de origem animal ou industrial, de um passivo ambiental um ativo econômico gerando energia a partir deles (398908); Aplicação de técnicas de Engenharia natural e de Restauração ecológica em áreas degradadas nas margens do rio Taquari e seus afluentes (Bacia Hidrográfica do rio Taquari) (403277); Fortalecer a cadeia produtiva de hortigranjeiros, com qualificação dos produtores e técnicos, organização da cadeia produtiva, fortalecimento da produção de alimentos orgânicos, produção para o programa nacional de alimentação escolar (401720); e a Implantação de Cisternas de Geomembrana PEAD para armazenamento de água para usos múltiplos (403120). Das quatro iniciativas, as duas que receberem mais votos serão contempladas com recursos no orçamento de 2023 do Governo do Estado. Os dois projetos mais votados no Vale do Taquari vão dividir o valor de R$ 1.571.428,57 (R$ 785.714,28 para cada). A votação das propostas ocorre até as 23h59min do dia 30 de novembro de 2022 de forma digital por meio do aplicativo Colab, pelo site da Consulta Popular (consultapopular.rs.gov.br) e, neste ano, também por meio de Whatsapp (51) 8924-1547 (sem inclusão do 9 na frente do número). Para ter acesso ao ambiente de votação, o cidadão precisará informar dados pessoais, entre eles, o número do título de eleitor, o CPF e a data de nascimento. O voto é pessoal e intransferível.

Por daiane