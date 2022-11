Política limpa pelo bem do município

Resenha do Solano

O momento parece de trégua entre situação e oposição de Arroio do Meio. Os assuntos estão sendo conduzidos de forma técnica e diplomática. A preocupação do suplente Marcelo Mügge (MDB) de Palmas com boatos a respeito de demissões no funcionalismo, as incertezas da oposição em torno do projeto que propõe criação de novos cargos – um de Agente de Contratações e Pregoeiro, quatro de Operário, dois de Pedreiro e um de Tesoureiro – e respostas de pedidos de informações por parte do Executivo, entregue em mãos pelo prefeito Danilo José Bruxel à Mesa Diretora na noite de quarta-feira, mostram um esforço mútuo em torno das melhores soluções.

Na Câmara a reunião com representantes da Associação de Servidores (Asmam), Sindicato dos Professores municipais (Sipram) e Administração, definiu a criação de dispositivos legais para trazer segurança jurídica aos servidores aposentados entre janeiro de 2018 e novembro de 2019, mas que se mantêm ativos no funcionalismo.

O prefeito Danilo, que no decorrer das últimas semanas panfletou e convidou toda a região para as festividades no município, esclareceu que o assunto das exonerações vem trazendo desgastes em diversos municípios, porém, a medida seria uma imposição da Justiça e estaria consagrada no STF. “Sabemos da dificuldade das pessoas conseguirem outro trabalho, e que a renda no serviço público geralmente é superior aos salários da aposentadoria, e é essencial para as famílias. Queremos ver a forma mais adequada de cumprir a lei, sem prejudicar ninguém”.

Por isso, a sugestão do Executivo é a criação de cargos no lugar de vagas já extintas, para haver mais segurança e tempo para avaliar cada caso. Nas próximas semanas, assessorias jurídicas do Executivo, Legislativo e sindicatos de servidores, irão se reunir para definir detalhes em torno da estabilidade e minimizar feitos com as decisões judiciais.

Um concurso único é visto como forma de reduzir custos e agilizar soluções em curto e médio prazo. Entretanto, a presença de servidores com experiência nos mais diversos setores é vista como essencial para boa prestação de serviços públicos, e que desligamentos repentinos irão causar rupturas no atendimento à comunidade. Paralelamente, a oposição pretende fazer um estudo minucioso para não haver criação de cargos excessivos, em substituição de vagas extintas.

Ainda sobre política limpa, nada errado nos vereadores em questionar defeitos em obras e outras coisas.

CONSELHO DA MULHER NÃO REIVINDICOU TROCA DE DELEGADOS – A presidente do Conselho Municipal da Mulher de Arroio do Meio, Letícia Zanatta Bonni, afirmou que a entidade não reivindicou a troca de delegados, conforme afirmação diretora da 19ª Delegacia de Polícia Regional de Interior (19ª DPRI), Shana Luft Hartz, nesta coluna em 4 de novembro. Na ocasião a delegada me disse que a substituição do então delegado Dinarte Marshall Júnior que agora está na DPPA, pela nova delegada Dieli Caumo Stobbe, foi uma decisão pontual, que atende reivindicações do Conselho da Mulher, para dar ao público feminino um ambiente mais acolhedor, de empatia e ainda mais confiável, para solucionar questões de violência doméstica e contra as mulheres.

Letícia esclareceu que o Conselho não tem poder deliberativo, nem autonomia para este tipo de decisão e que as integrantes foram cobradas pela comunidade. O Conselho, que tem 16 integrantes, tem por objetivo realizar campanhas educativas de conscientização de violência contra mulher, como propor mecanismos para enfrentamento, estimular apoio às vítimas, e atividades que visem à defesa dos direitos das mulheres em sua plena integração à vida comunitária.

Vejo que troca de cargos sempre geram polêmicas em qualquer tipo de carreira, seja pública ou privada, e muitas informações são interpretativas, nem todos têm a capacidade de interpretar e algumas pessoas se sentem prestigiadas dependendo por quem são manipuladas. Aqui em Arroio do Meio teve gente que analisou que esta troca tem a ver com pessoas que estão com acesso ao jogo de xadrez no Piratini e interesses em 2024.

COBERTURA NA PONTE DE FERRO – Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com novas pontes para atravessar o rio, duplicações de rodovia e de pontes, alargamentos e reformas de pontes pênsil para o turismo e verão, o vereador Rodrigo Kretuz, sugeriu na sessão do dia 16 (páginas 12 e 13) a instalação de uma cobertura na Ponte de Ferro, entre Arroio do Meio e Lajeado. Segundo ele diminuiria a manutenção dos pranchões de madeira, que atualmente sofrem muitos efeitos de deterioração com intempéries climáticas. Além disso, explica que a madeira molhada gera muitos riscos para motociclistas que até ‘já despencaram da ponte’. Kreutz sugere que equipes de engenharia e arquitetura pensem em alternativas para os principais pontos turísticos da região.

Por daiane