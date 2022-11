Passada a eleição, equipe inicia transição de governos

O Alto Taquari

A eleição mais acirrada da história do Brasil culminou com uma vitória apertada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 2.139.645 votos de diferença. Lula alcançou 60.345.999 votos, 50,9% dos válidos, enquanto o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro (PL), fez 58.206.354 votos, 49,1% dos válidos.

Lula comemorou a vitória em São Paulo e, no primeiro discurso como eleito, defendeu a pacificação e união do país, salientando que vai governar para todos os brasileiros. “A partir de 1º de janeiro de 2023 vou governar para 215 milhões de brasileiros, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existem dois Brasis. Somo um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido, em permanente estado de guerra”, disse.

Já Bolsonaro passou a segunda-feira em silêncio. Na terça-feira, em um rápido pronunciamento, agradeceu aos mais de 58 milhões de votos recebidos e comentou as manifestações populares. “Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”.

Transição

Com a definição de um novo presidente da República, tem início o período de transição de governos. Neste período, a equipe do atual governo oferece uma grande quantidade de informações do andamento da administração do país a uma equipe indicada pelo presidente eleito. Entre essas informações está, por exemplo, a questão econômica como as despesas, dívidas e receitas dos cofres da União.

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, é o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a transição. O eleito Luiz Inácio Lula da Silva já mobilizou nomes de confiança para iniciar a transição de governo. A coordenação, nos próximos dois meses, ficará a cargo do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.

Equipe de transição

De acordo com a Lei nº 10.609, de 2002, o eleito ao cargo de presidente da República poderá criar uma equipe de transição com o objetivo de se inteirar do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal e preparar os atos do novo governo a serem editados imediatamente após a posse.

A equipe de transição terá acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do governo federal. Os membros dessa equipe receberão informações de diversas áreas, como economia, saúde, educação e infraestrutura, por exemplo, e ocuparão cargos públicos temporários, criados exatamente para esse fim, os Cargos Especiais de Transição Governamental (CETG). A lei estabelece um limite de 50 pessoas para ocupar esses cargos. Os CETG são criados a partir do segundo dia útil após o resultado das eleições.

Os integrantes do atual governo ficam obrigados por lei a fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição, bem como a prestar o apoio técnico e administrativo necessários aos seus trabalhos.

Por daiane