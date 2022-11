Novembro Azul: se cuidar também é coisa de homem

O Alto Taquari

No mês de combate ao câncer de próstata, o grande alerta é a necessidade de conscientização dos homens. Atualmente esse tumor é o mais frequente nos indivíduos após os 50 anos, excluindo-se os de pele. É também, a segunda causa de morte por câncer nessa faixa etária. Um dos principais fatores de risco para desenvolvimento da doença é o histórico familiar de câncer de próstata em pai, irmão ou tio.

Segundo especialistas, os homens não têm o hábito de procurar atendimento profissional quando não estão doentes e, no caso do câncer de próstata, a prevenção é fundamental. Campanhas como estas trazem à tona todas as questões relacionadas à saúde masculina. O homem precisa ter o primeiro contato com urologista na adolescência, ou até mesmo quando criança, para ter orientações acerca de como se cuidar, lavar o pênis, formas de evitar a gravidez precoce. Existem outras doenças como o câncer de testículo, assim como a varicocele, que é uma dilatação anormal das veias testiculares, também conhecida como varizes da bolsa testicular — uma das principais causas de infertilidade masculina.

“Criou-se o hábito de ver as mães levando suas filhas ao ginecologista assim que elas menstruam, mas os pais não levam seus meninos ao urologista. Nestas visitas ao médico, independentemente da especialidade, há a oportunidade de esclarecer ao adolescente muitas dúvidas e que ele não sabe a quem perguntar”, orienta o urologista Dr. Gustavo Fiedler.

A Sociedade Brasileira de Urologia reforça a campanha #VEMPROURO com o intuito de, justamente, trazer o adolescente para o diálogo com os pais e iniciar campanhas vacinais, como por exemplo para o HPV, principal agente causador de câncer de colo uterino na mulher jovem e lesões verrucosas em homens adultos.

A próstata fica localizada abaixo da bexiga e por dentro dela passa o canal da uretra, por onde a urina vai da bexiga para o meio externo. O câncer de próstata em fases iniciais, quando em 90% dos casos pode ser curado, não apresenta sintomas. Por isso, a sociedade urológica ressalta todos os anos a necessidade de ir ao médico para verificar a saúde da glândula. Ao apresentar sintomas, o câncer já está numa fase mais avançada e pode causar vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen.

Exame de PSA – Prostate-Specific Antigens

O Exame de PSA Total é feito através de uma amostra de sangue coletada em laboratório. Os valores de PSA total até 4,0 ng/mL são considerados normais, mas devem ser sempre avaliados por um especialista que irá comparar com demais resultados ou sintomas. Pacientes com níveis maiores que 10 ng/mL têm um risco elevado de câncer de próstata

Dentre os principais sintomas para o PSA alto, destacam-se: vontade frequente de urinar; jato fraco ou interrompido; sangue na urina ou sêmen.

Todo câncer de próstata precisa ser tratado?

A palavra “câncer” automaticamente remete a intervenções, muitas delas agressivas. Porém nem todo tipo de câncer de próstata necessita de cirurgia, quimioterapia e outros tratamentos e pode ser acompanhado através da vigilância ativa. Quando detectado em fase inicial, este tipo de tumor tem até 90% de chances de cura

“Após a avaliação urológica, os pacientes portadores de doença de baixa agressividade, avaliados através de critérios histopatológicos, clínicos e dosagem do PSA, podem optar por essa modalidade de tratamento. Entretanto necessitam ser monitorados para que em caso de progressão tumoral o tratamento adequado seja instituído”, reforça Fiedler.

Por daiane