Municipal de Futsal conhece os campeões

Esportes

O Campeonato Municipal de Futsal de Marques de Souza conheceu na noite de sexta-feira, dia 04, os campeões em todas as categorias. Os jogos foram realizados no ginásio da Sociedade Escolar, no Centro.

Pelo Sub-20, a equipe do Falência levou a melhor e ficou com a taça. Já pelo Feminino, as gurias do Trave City sagraram-se campeãs. Na disputa do Veterano, o Ki Loucura Teno superou o Guarani e terminou em primeiro lugar. No Força Livre Ouro, o Galatassarafo levou a melhor nos pênaltis e soltou o grito de campeão. Já pela Série Prata, o Cruzeiro venceu o Embaixada Sul.

“Fechamos com chave de ouro a competição. Foram jogos de alto nível e um grande público veio prestigiar e torcer pelas suas equipes. Agora convidamos todos para a abertura do Intercamping”, destacou o prefeito Fábio Mertz.

O certame foi organizado pela Associação Esportiva de Marques de Souza (Aemaso), tendo apoio da Administração Municipal que custeia a arbitragem e patrocínio da Cooperativa Sicredi Integração RS/MG.

Resultados

Sub-20

Reis do Danone 3×12 Falência

Feminino

Sem Noção 1×5 Trave City

Força Livre Prata

Cruzeiro 8×5 Embaixada Sul

Veteranos

Guarani 3×4 Ki Loucura Teno

Força Livre Ouro

Aprovados 2(5)x2(6) Galatassarafo

Por daiane