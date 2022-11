Joaquín conquista vice-campeonato regional de Velocross

Esportes

O piloto arroio-meense, Joaquín Giovanoni Velasques, o “Rinoceronte Voador”, 10 anos, levantou o troféu de vice-campeão da Copa Regional de Velocross no último domingo, dia 06, em Vera Cruz. Ele correu pela categoria 65cc, que teve a participação de 15 pilotos da região, além de competidores da Serra e Região Metropolitana.

Joaquín mora em Forqueta, com o pai Cristiano Velasques e a mãe Maitê Giovanoni. Ele começou a correr em 2020, com sete anos de idade, mas já andava de moto com dois anos. Atualmente, faz parte do Moto Clube Arroio do Meio (Mocam) e é piloto da Lizzot Mx School, escola de pilotagem de Coxilha, do professor Leonardo Lizzot, piloto que já venceu competições estaduais e nacionais.

A cada 45 dias, aproximadamente, o jovem vai a Coxilha para treinar, além de acelerar na pista de Arroio do Meio, localizada no Parque Municipal de Eventos, e em outras pistas da região.

Nos dias 09, 10 e 11 de dezembro, Arroio do Meio sediará a Super Final Brasileiro e Gaúcho de Velocross 2022. A pista do parque municipal será o palco da competição que é organizada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pela Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM). O Mocam vai realizar esta etapa no município, organizando o evento e trabalhando nos dias do campeonato.

O Rinoceronte Voador participará da competição pela categoria 65cc, com pilotos de todo Brasil. O garoto ganhou este apelido devido ao seu porte físico e pelos saltos que faz com a moto.

Joaquín é registrado na CBM e disputou as etapas do Brasileiro que ocorreram próximas à região. “A ideia é correr em todas etapas do Brasileiro em 2024, para isso precisamos de patrocinadores, pois o custo é muito alto”, comenta o pai Cristiano.

O Mocam, que tem cerca de 50 integrantes, entre pilotos, amigos e familiares, convida a comunidade a prestigiar a competição em dezembro.

Por daiane