Hospital São José inaugura readequação do atendimento do plantão 24 horas

O Hospital São José da Divina Providência de Arroio do Meio, inaugurou na tarde da última sexta-feira, dia 11, a readequação da porta de entrada para atendimento no plantão 24 horas. O acesso passou a ser pela “rampa”, entrada única para ambulância e outros veículos. Também foram criadas recepção e sala de espera exclusivas para os pacientes e acompanhantes.

A cerimônia iniciou às 14h30min, com a presença da equipe do hospital, autoridades e comunidade. A Irmã Clair Agnes, diretora institucional do Hospital São José Divina Providência, agradeceu a equipe e a ajuda recebida que permitiu a readequação para um melhor atendimento. O médico e diretor técnico, Lino Telmo Girardi, lembrou do anseio da comunidade, que desejava melhorias na recepção e que agora foram realizadas.

André Pinheiro Weber, médico e coordenador da equipe médica, destacou a priorização do paciente da emergência para trazer qualidade e velocidade ao atendimento. O prefeito Danilo José Bruxel agradeceu a equipe do hospital por sempre olhar para o bem da população e enalteceu as novas melhorias no atendimento com a readequação, que representa muito para a comunidade.

Estavam presentes também na cerimônia, a vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, o secretário de Saúde Gustavo Kasper e o padre Décio Francisco Weber, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que falou algumas palavras do Evangelho e abençoou a nova recepção.

Com a criação de novos ambientes, o São José busca melhorar o fluxo e oferecer mais conforto no acolhimento de quem necessita dos serviços de plantão. De janeiro a outubro, o HSJ realizou 19.137 consultas no plantão e 1.703 procedimentos ambulatoriais.

Município adquire veículo para a Saúde

Arroio do Meio recebeu, na semana passada, uma sprinter van da marca Ford Transit Minibus, que será utilizada pela secretaria de Saúde. O veículo com acessibilidade e capacidade para 15 pessoas será usado para o transporte de pacientes, oferecendo mais segurança e comodidade aos usuários do serviço municipal.

O veículo foi adquirido por meio de processo licitatório pelo valor de R$ 309.900,00 mil da empresa SL Veículos LTDA., sendo R$ 150 mil viabilizados por meio de recursos indicados pelo deputado estadual Dirceu Franciscon, junto ao Governo do Estado e o restante, contrapartida do município.

“Esse veículo, que possui acessibilidade, é mais um fruto do trabalho do deputado que, nos dois últimos anos, vem trabalhando com muita determinação apoiando os projetos e demandas do município de Arroio do Meio”, destaca o secretário de Administração, Aurio Scherer.

