Forquetinha sedia o X Seminário Regional de Meliponicultura

Difundir a troca de conhecimentos sobre abelhas sem ferrão, divulgar espécies, prestar esclarecimentos sobre a importância da meliponicultura e apresentar conhecimentos técnicos sobre o tema. Estes são alguns dos objetivos da décima edição do Seminário Regional de Meliponicultura – evento que ocorre nesta sexta-feira, apenas para estudantes, e no sábado, no Parque Christoph Bauer, em Bauereck, Forquetinha.

Com o tema “Diversificação da propriedade e sustentabilidade”, a atividade contará com duas palestras, sendo a primeira ministrada pelo professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), Althen Teixeira Filho, que abordará o tema “Sistema nervoso das abelhas”. Em seguida, o youtuber do canal Abelhando Mundo Afora, Gabriel Benoski ministrará painel sobre “Pasto correto para abelhas nativas sem ferrão”.

Também na programação estão previstas exposição de espécies nativas, feira de meliprodutos e de plantas melíferas, 15 oficinas de temas variados e o sorteio da rifa, que conta com dezenas de prêmios e o número é vendido a R$ 10. “Ainda pouco difundida na região, a criação de abelhas sem ferrão tem tido um número novo de adeptos, sendo importante o compartilhamento de informações sobre o assunto, como forma de fortalecer a atividade”, avalia o engenheiro agrônomo e extensionista aposentado da Emater/RS-Ascar Paulo Conrad.

Para o presidente da Amevat Nelson Angnes há uma grande expectativa de público – especialmente pela retomada das ações presenciais pós-pandemia. “Como nas outras edições, deveremos atrair interessados de todas as partes do Estado e até mesmo simpatizantes que, em muitos casos, buscam saber mais sobre a importância das abelhas sem ferrão para a manutenção da biodiversidade e para a promoção da sustentabilidade”, frisa Angnes.

Organizado pela Associação de Meliponicultores do Vale do Alto Taquari (Amevat), Emater/RS-Ascar, prefeitura e Câmara de Vereadores, o seminário conta ainda com o apoio da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (AGPTEA), da Federação das Associações de Meliponicultores do Estado do Rio Grande do Sul (Femers), da Associação Brasileira das Entidades da Meliponicultura (Abrem) e da cooperativa Sicredi.

A entrada do evento é franca, mas é necessário realizar a inscrição no site https://www.sympla.com.br/evento/seminario-meliponicultura/1738192 para obter o certificado de participação. Quem quiser saber mais sobre o encontro, trocar ideias e sugestões pode procurar a página da Amevat no instagram – @amevats. Lá também é possível solicitar ingresso no grupo de Whats App que discute o tema.

Por daiane