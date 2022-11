Festejos de aniversário têm programação para toda a família

O Alto Taquari

Os festejos em comemoração ao aniversário de 88 anos de Arroio do Meio seguem nos próximos dias com uma variada programação. No sábado, dia 19, ocorrem atividades no Centro e em Arroio Grande. Às 8h30min, com saída da Área de Lazer Pérola do Vale, ocorre a CãoMiada Solidária. Para participar é preciso doar três quilos de ração pet. O trajeto segue até a Rua de Eventos, onde haverá apresentação do Canil da Susepe e Concurso Pet, com a escolha de melhor fantasia para cão e para gato e de cão mais parecido com o dono.

Das 8h às 11h, no Posto de Saúde do Centro, será proporcionado um dia especial dedicado à saúde dos homens, alusivo ao Novembro Azul. Serão oferecidos testes rápidos, coleta de PSA, verificação de glicose e de pressão arterial. Já em Arroio Grande, no União, ocorre durante todo o dia mais uma edição da SportFest com torneio de futebol infantil, vôlei misto, beach tennis, torneio de bocha, almoço com costelão e carreteiro no tacho, brinquedos infláveis e mateada com a Ervateira Secco (veja mais na contracapa).

No domingo, dia 20, a partir das 19h30min será realizado o acendimento da iluminação natalina no município. A programação ocorre junto à Doce Árvore de Natal, instalada na Praça Flores da Cunha, que neste ano terá 21 metros de altura. O momento contará com apresentação de músicas natalinas do Grupo de Harpas Guaranis do Alto Taquari, um Abraço Cantante Iluminado na árvore de Natal com os participantes do Projeto Saúde 60+ e Ritmos, coordenado pelo professor Cristiano Silva, além da chegada do Papai Noel.

Já na terça-feira, dia 22, às 19h30min, ocorre o lançamento do livro “Um passo no meu espaço”, na quadra coberta da Praça Flores da Cunha. No dia 23, a partir das 19h30min, também na quadra coberta, ocorre o Cinema na Praça, uma parceria do Sesc com a secretaria de Educação. Na ocasião será exibido um filme, baseado em fatos reais, que aborda educação, família e superação.

Já no dia 24, às 19h30min, haverá a tradicional celebração de Ação de Graças na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No mesmo dia e horário, o auditório da Escola Municipal Bela Vista recebe a peça teatral As Distintas, do Grupo FoiceAcena. O ingresso para assistir ao espetáculo é R$ 10.

Por daiane