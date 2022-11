O Alto Taquari

Festejos de aniversário iniciam com Festa Campeira e final do Municipal de Voleibol

A Administração de Arroio do Meio dá início, neste fim de semana, aos festejos alusivos ao aniversário de 88 anos de emancipação político-administrativa. A comemoração de mais um ano da Pérola do Vale se estende até o dia 27 de novembro com programações para toda a família.

Neste final de semana, de 11 a 13 de novembro, o CTG Querência do Arroio do Meio promove a 19º Festa Campeira com provas de laço, rédeas e chasque, além da distribuição de mais de R$ 20 mil em prêmios (mais detalhes na página 6). Ainda no sábado, dia 12, ocorre o almoço e baile de idosos promovido pelo grupo Sempre Amigos, no PA-Rural em São Caetano.

A 1ª Copa Municipal de Voleibol também inicia a sua fase decisiva neste fim de semana. No sábado, dia 12, a partir das 13h30min, ocorre a última rodada classificatória no ginásio da Barra do Forqueta. As equipes Team Valhalla, Pérolas do Valebol e Só Ceva disputam as duas vagas que faltam para as semifinais. Os jogos das semifinais e da grande final, que já tem classificadas as equipes Últimos Românticos e 10estabilizados, serão realizados no dia 15, a partir das 13h30min, na quadra coberta da Praça Flores da Cunha (Saiba mais na página 28).

Mais detalhes da programação de aniversário podem ser conferidos no site do município www.arroiodomeio.rs.gov.br.

