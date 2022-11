O Alto Taquari

Eduardo Brock recebe homenagem no gabinete do prefeito

O zagueiro e capitão do Cruzeiro, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro 2022, Eduardo Schroeder Brock, visitou na terça-feira, 22, o gabinete do prefeito Danilo José Bruxel. Acompanhado da esposa Janaína Meneghini Brock e do filho Lorenzo, além dos familiares que residem em Arroio do Meio, foi recepcionado pelas autoridades, amigos, líderes locais ligados ao esporte e pessoas importantes na sua trajetória futebolística.

Brock recebeu homenagens pelo título com o time mineiro e agradecimentos por destacar o nome de Arroio do Meio em âmbito nacional. No dia 6 de novembro, o arroio-meense ergueu a taça de campeão com a bandeira do município nas costas para mais de 60 mil pessoas, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Além do prefeito Danilo e da vice Adriana Meneghini Lermen, estiverem presentes vereadores, secretários municipais, os primeiros treinadores do atleta, Pingo Rosa Fiel e Nestor Scheibe, amigos, ex-colegas, imprensa e comunidade.

O prefeito Danilo agradeceu pela presença de todos e parabenizou o jogador pela conquista e também o agradeceu por levar o nome de Arroio do Meio por onde passa. “Com esta singela homenagem, na presença dos teus familiares, amigos e incentivadores do esporte no município, queremos te parabenizar pela tua conquista e te motivar ainda mais para seguir representando bem o município por onde passar”.

A vice Adriana enalteceu que o sentimento de orgulho une os arroio-meenses: “obrigada por nos fazer sentir ainda mais orgulho da nossa terra”. Aproveitou para parabenizar a família pelo apoio e o atleta pelo seu trabalho e dedicação. Amigos e familiares também prestaram homenagens.

Emocionado, Brock agradeceu à família, aos amigos, e a toda comunidade arroio-meense que sempre o apoiaram e torceram pelo seu sucesso e falou do orgulho em receber essa homenagem. “Sou muito bairrista e amo minha cidade. Não tenho palavras para dizer o quanto estou grato. É uma alegria poder ver tantas pessoas que há tempo eu não via”.

Brock também se emocionou ao lembrar do avô Celeste Brock, “quando meu pai falou que teria essa homenagem na prefeitura eu logo lembrei do meu avô Celeste, que trabalhou por muitos anos pelo município e na prefeitura e hoje estou aqui sendo homenageado. Ele está vendo lá de cima muito orgulhoso”. O destino quis que o neto do seu Celeste brilhasse justamente no Cruzeiro, o time que também é chamado, carinhosamente, de Celeste pelos torcedores.

Brock está de férias e deve se reapresentar no clube mineiro no dia 14 de dezembro. O zagueiro de 31 anos tem contrato com o clube até o fim do ano que vem e será uma das peças importantes do treinador uruguaio Paulo Pezzolano para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro 2023.

