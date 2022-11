CTG Querência do Arroio do Meio realiza sua festa campeira

O Alto Taquari

O CTG Querência do Arroio do Meio está com tudo pronto para a realização de sua 19ª Festa Campeira (rodeio) nos dias 11, 12 e 13 de novembro. A programação, que acontece no Parque de Eventos, terá provas de tiro de laço nas categorias individual, dupla e quarteto, além de provas de laço patrão, capataz, vaqueano, veterano, senhor, piá, guri e prendinha, pai e filho até 12 anos, e irmãos. Na programação consta duelo de prendas, prova de chasque e rédeas e o laço da vaca parada nas categorias piá, piazito, prenda e prendinha. Todas as provas serão realizadas de acordo com as regras do MTG e com exigência do cartão do tradicionalista. Será distribuído mais de R$ 20 mil em premiação.

As provas de laço iniciam às 15 horas de sexta-feira, dia 11, com laço individual. Ainda na sexta-feira será realizada a 1ª batida para disputa da Taça Frigorífico Scherer. No sábado, as provas iniciam às 08 horas, com laço de modalidades, duplas e quarteto. Às 13 horas, acontece batida que vale como seletiva para a FECARS de 2023. A abertura oficial do rodeio está marcada para às 19 horas, seguido da 2ª batida da Taça Frigorífico Scherer. No domingo as provas iniciam com a final da Taça Frigorífico Scherer, seguido do laço de modalidades e o duelo de prendas em disputa da Taça Mecânica Scherer, continuando com as provas de duplas e quarteto, provas de rédeas, chasque e vaca parada.

O evento tem o apoio da 24ª RT, Administração Municipal, Sicredi, Supra, Mecânica Scherer e Frigorífigo Scherer. Além do grupo da patronagem, atuam de forma direta na organização o patrão Clécio Schwarzer e o capataz da campeira, Eduardo Scherer. Para bem recepcionar o público, os organizadores lembram que o Parque de Eventos está estruturado com infraestrutura de luz, água, banheiros e espaço para acampamento.

Por daiane