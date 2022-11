Corrida à ponte a colinas

Resenha do Solano

O graduando em Engenharia Civil, Fernando Eneias Bruxel, 32 anos, vereador mais jovem da história de Arroio do Meio por um mandato (2009/2012), coordenador e secretário do Planejamento entre 2017 e 2020, tem como proposta de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o projeto para ponte a Colinas.

Seu estudo irá propor traçado por São Caetano e Passo do Corvo, baseado no projeto apresentado pela atual Administração em agosto 2021. Eneias, que não tem parentesco próximo do atual prefeito Danilo José Bruxel, acredita que por se tratar de uma obra de interligação regional, o TCC será bem visto pela comunidade acadêmica e científica. “Não sou o primeiro a propor a ponte a Colinas como tema de TCC. Teve gente que acabou desistindo. Possivelmente, devido à relevância dessa ponte, mais acadêmicos irão apresentar sugestões”, revela.

O TCC de Eneias será apresentado em novembro de 2023, a menos de um ano do pleito de 2024 e promete aquecer o assunto no imaginário popular. Mais detalhes serão publicados com exclusividade por esta coluna.

Nos bastidores, algumas pessoas questionaram se a área da antiga Escola Primeiro de Março, doada pelo município a Fama Representações, poderia trazer transtornos futuros ao traçado da ponte, por até então ser uma das poucas áreas públicas disponíveis e triviais ajustes de rota. O atual secretário do Planejamento, Carlos Rafael Black, garantiu que a doação não prejudica o traçado. Black também desmentiu narrativas de algumas pessoas de que a nova ponte passaria pelo bairro São José, nas imediações da antiga olaria do Xumby.

RUMORES DE BLOQUEIOS NO REVÉLION – Na virada de ano, parte das repartições públicas costuma a fazer um recesso, assim como algumas empresas promovem um curto período de férias coletivas. Neste ano está programada a transição do governo federal, que segundo rumores pode ser acompanhada de protestos. As pessoas que pretendem viajar apenas nas vésperas e retornar na sequência devem ficar atentas ao risco de ficaram trancadas nas rodovias ou a necessidade de pernoitar mais dias na rede hoteleira. Nos feriados da Reforma e Finados, ouvi relatos de pessoas que ficaram três dias dentro de um ônibus sem banho e trocar de roupa.

ÚLTIMO FERIADO EM DIA ÚTIL – Ao que tudo indica, teremos manifestações em todo o Brasil no feriado da Proclamação da República. Aqui na região chamam atenção alguns eventos: a SportFest no União de Arroio Grande; a Festa Campeira do CTG Querência de Arroio do Meio; a Expovale + Construmóbil no Parque do Imigrante em Lajeado; e o Dia Mundial de Rock em Imigrante, dentre várias outras opções. Em 2023, além da Sexta-Feira Santa (07/04), teremos o Dia do Trabalho numa segunda-feira, Corpus Christi numa quinta (08/06), e os demais feriados nacionais também em quintas, Independência e Nossa Senhora da Aparecida, com exceção da Proclamação da República que cai numa quarta-feira. O Feriado Farroupilha cai numa quarta-feira e a Reforma numa segunda-feira.

VOLTA DO HORÁRIO DE VERÃO EM 2023 – Em uma das primeiras mudanças sugeridas pelo novo governo federal a assumir em 2023 está o possível retorno do horário de verão. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou esta semana no Twitter uma enquete para sondar a opinião dos internautas. Ao encerramento da votação, no dia seguinte, o sim venceu com mais de 66,2% entre 2,3 milhões de votos.

Às 11h do dia 3 de outubro de 1931, todos os relógios do Brasil foram avançados em uma hora. Assim começava o primeiro horário de verão da história do país, decretado pelo então presidente Getúlio Vargas dois dias antes.

As tendências para biquínis em 2023 trazem muitos recortes, debrum, tons neutros, animal print e tule illusion. Neste ano, botas com determinados looks também estarão em evidência.

Por daiane