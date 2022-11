Consulado do Inter inaugura outdoor na ERS-130

Esportes

O Consulado do Inter de Arroio do Meio inaugurou na segunda-feira à noite um outdoor – painel de 6 X 3 metros na ERS-130. Para quem vem de Lajeado pode ser visto próximo ao outdoor da Thérapi na Barra do Forqueta. O painel, segundo o cônsul Claudir Pedro Weber, era um sonho antigo dos colorados e coloradas de Arroio do Meio e se concretizou com a ajuda e colaboração de centenas de colorados, sócios, apoiadores, cada qual dando uma participação. Claudir e integrantes do consulado, entre eles, a vice consuleza, Deise Rheinheimer, Reges Bruismann, Salete Schmitz, Dinarte Conte, André Duarte, Francine Gasparotto, Tânia Gerhardt, comemoraram a ação e fizeram questão de agradecer pelo apoio recebido. “Assim mostramos o nosso amor pelo clube, damos visibilidade para Arroio do Meio e investimos na ideia de que o esporte, o trabalho em equipe e voluntário é muito importante. Esta ação culmina com um ano em que o Inter nos deu muitas alegrias e temos ótimas expectativas para 2023. Como é impossível nomear todos que ajudaram, agradecemos pelas doações e apoios,” destacou Weber.

Ao longo do ano, os colorados de Arroio do Meio, através dos grupos Consulado, Confraria, Mulheres desenvolveram ações para angariar recursos para o painel que custou em torno de R$ 15 mil reais. Uma das ações com grande público foi feita em abril deste ano, com a presença da banda Ataque Colorado e o ex-jogador Pablo Guiñazú, com jantar no PA-Rural que teve presença de grande público vindo de outras regiões. As viagens ao longo do ano para participar dos jogos no Beira-Rio ou visita ao Museu e campo foram fundamentais para integrar os colorados e também para conseguir recursos através do Bar improvisado durante o trajeto. Já as mulheres coloradas, além da participação ativa como torcedoras, presentes nos jogos, também fizeram ao longo do ano várias ações beneficentes. Através de mobilização ágil e rápida pelo whats, desenvolveram campanhas (material escolar, leite em pó, roupinhas, fraldas, material de higiene) para ajudar crianças e/ou famílias em alguma situação de extrema necessidade ou entidades como o Abrigo. Além de ações beneficentes também confraternizaram durante o Bingo do Rotary, confraternização de São João e sorteio de camiseta oficial do Inter para comemorar o Dia das Mães.

Por daiane