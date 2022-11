Comunidade aguarda pela capa asfáltica

O Alto Taquari

As obras de asfaltamento no Distrito de Bela Vista do Fão estão adiantadas. Durante a vistoria, o prefeito Fábio Mertz (PP) destacou a importância da obra. “Além de estimular o turismo, traz mais qualidade de vida para os moradores com o fim da poeira e do barro. Ainda estimula os empreendedores, gera mais emprego, renda e menos custos no transporte e manutenção dos caminhões, como é o caso das olarias.”

A empresa responsável pela obra concluiu a base e a colocação de piche para posterior aplicação da capa asfáltica. Em seguida será feita a pintura e sinalização.

Pelo projeto será pavimentado um quilômetro, entre a área central em direção a Barrinha, divisa com o município de Progresso (até o belvedere). No total serão investidos R$ 1.613.987,00, entre recursos próprios e do Governo Estadual, por meio do Programa Pavimenta RS.

Mais asfalto

Ao longo do governo, a meta é pavimentar outros trechos, inclusive no Distrito, em direção a BR-386. O único ponto asfaltado na comunidade foi conquistado quando o distrito pertencia a Lajeado na década de 90, durante o mandato do prefeito Leopoldo Feldens. A localidade fica distante 12 quilômetros da rodovia federal e 25 quilômetros da área central.

