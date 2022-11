Campeonato Municipal de Futsal da Lafa conhece campeões em quatro categorias

Esportes

O Salão Paroquial do Centro foi palco na noite de sexta-feira, dia 28, dos jogos da rodada final do Campeonato Municipal de Futsal de Arroio do Meio – Copa Sicredi/Neugebauer/Girando Sol/Rocket/Bruxellas. O certame foi organizado pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, juntamente com o Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio, coordenado por Marciano Lindemann (Jaca).

A rodada foi aberta com a partida final da categoria de Veteranos reunindo Navegantes/Reis do Xis/Agromullenz 2 x 1 Racen/Varella Pinturas. O craque do jogo foi Teta (Navegantes). Na segunda partida jogaram pela decisão do Feminino as equipes do Virakopus “B” 7 x 2 Virakopus “A”. Craque do jogo foi Mana (Virakopus “B”). Na terceira partida da noite aconteceu a final do Master, reunindo Time das Quartas 2 x 2 Paroquial. Nos pênaltis deu Paroquial 9 x 8. O craque do jogo foi Vianei (Paroquial). A rodada foi fechada com a final da Força Livre, entre as equipes do Só Barulho que venceu por 6 x 1 do Tulipas. O craque do jogo foi Lilo (Só Barulho).

No final dos jogos aconteceu solenidade de entrega da premiação com a participação da vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, vereadores e secretários municipais. Em cada categoria receberam premiação os campeões e vices e os destaques individuais. Na categoria Força Livre foram premiados como destaques o goleador Rodrigo (Danone/Pituca); goleiros, Jefe e Kainã e disciplina para equipe Tulipas. Na categoria Master, o goleador foi Dirson; melhor goleiro, Edson e a disciplina do Master Cruzeiro. No Feminino, a melhor goleira foi Caren e a disciplina do Virakopus “B”. Na categoria Veteranos, o melhor goleiro foi Nico (Racen) e a disciplina do Ki-Momento.

Por daiane