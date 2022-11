Campeonato inicia jogos da fase semifinal

Esportes

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Aslivata, inicia domingo, dia 06, os jogos da fase semifinal, com duas partidas pela categoria de Titulares e duas partidas pela categoria de Aspirantes. A fase vai definir as equipes finalistas do certame. Também no domingo acontece em Coqueiro Baixo a última rodada da fase de classificação da Série “B” – Região Alta.

Pela categoria de Titulares, serão disputadas duas partidas em Palanque/Venâncio Aires e em Conventos/Lajeado. Em Palanque, jogam as equipes do Palanque e o Sete de Capitão. Neste confronto o Sete tem a vantagem de jogar por dois empates. Em Conventos, se enfrentam as equipes do Estudiantes e o Brasil de Marques de Souza. A vantagem de jogar por dois empates é do Estudiantes.

Pelos Aspirantes, jogam em Conventos, Estudiantes x Rui Barbosa e em Palanque, Fluminense de Mato Leitão x Ecas de Imigrante. A vantagem de jogar por dois empates é do Estudiantes e do Fluminense. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Série “B” – Região Alta

O certame da Série “B” – Região Alta, que tem a participação de sete equipes, realiza domingo, dia 06, os jogos da 10ª e última rodada da fase de classificação. Os jogos acontecem em Coqueiro Baixo, onde se enfrentam Pouso Novo x Relvado e São José x Chapecó.

Por daiane