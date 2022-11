Campeões serão conhecidos nesta sexta-feira

O Alto Taquari

O Campeonato Municipal de Futsal de Marques de Souza realiza as finais do certame nesta sexta-feira, dia 04. Os jogos ocorrem no ginásio da Comunidade Escola, no Centro. Serão conhecidos os campeões das cinco categorias.

Jogos: 19h – Reis do Danone x Falencia (Sub-20); 19h50min – Sem Noção x Trave City (Feminino); 20h40min – Cruzeiro x Embaixada Sul (Livre Prata); 21h30min – Guarani x Ki Loucura Teno (Veteranos); 22h20min – Aprovados x Galatassarafo (Livre Ouro).

Resultados das semifinais da semana passada: Sem Noção 3×3 Trave City (Feminino); Quinta das 8 às 9 3×4 Embaixada Sul (Livre Prata); Falencia 8×3 Sem Chance (Sub-20); Tamanduá 2×8 Ki Loucura Teno (Veterano); Galatassarafo 2×0 Grêmio Picada May (Livre Ouro).

O Campeonato Municipal conta com a organização da Aemaso e apoio da Administração Municipal e Sicredi.

