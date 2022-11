Bocha com rodada decisiva

Esportes

A Liga de Bocha de Arroio do Meio organizadora do Campeonato Municipal de Veteranos – Taça Cresol, disputado por jogadores que completam 40 anos ainda em 2022, após um final de semana de folga por causa da SportFest, retoma seus jogos neste sábado, dia 26, com a realização da primeira final da Série “A” entre as equipes Central e Glória “B”. A partida da ida será disputada nas canchas do Central. Pela Repescagem, teremos em Picada Arroio do Meio, a partida da volta da final reunindo Amigos x Esperança-RB “A”. Na rodada de ida o Amigos venceu por 5 x 3. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

A festa de encerramento do campeonato está agendada para a noite do dia 10 de dezembro na sede da Associação Passo do Corvo, onde acontece a entrega da premiação – Taça Cresol, durante jantar baile que terá animação da banda Novo Mundo. Os cartões para o jantar podem ser adquiridos pelo valor de R$ 40 com a diretoria do Passo do Corvo.

Bocha Noturno

O Campeonato de Bocha Noturno – Taça Bruxellas, promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio, realizou na sexta-feira, dia 18, a primeira partida da final da Série Ouro, que reuniu em Bicudo, as equipes do Brasil e do Central “B”. A partida acusou placar de 2 x 1 para o Central, que ainda teve um saldo de 16 bolas. A partida da volta será realizada na sexta-feira, dia 02 de dezembro, na cancha do Central.

Pela Série Prata, teremos nesta sexta-feira, dia 25, a partida final entre o Bar do Kalunga’s x Bar do Marel. A disputa acontece na cancha do Kalunga’s, na Barra do Forqueta. O Bar do Marel entra com vantagem por ter vencido na rodada de ida por 2 x 1 e teve um saldo de oito bolas. Cada partida tem um jogo de duplas e dois jogos de trios. Os jogos iniciam às 19h30min com 15min de tolerância.

A festa de encerramento do campeonato com a entrega da premiação – Taça Bruxellas”, está marcada para o dia 16, no PA-Rural com música ao vivo. Cartões para o jantar podem ser adquiridos com a direção da Liga de Bocha pelo valor de R$ 40. No cardápio consta carne de rês, porco, galeto, pratos quentes e saladas.

Por daiane