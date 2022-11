Esportes

A Associação de Veteranos de Capitão – AVEC, recepcionou na manhã de sábado, dia 12, um grupo de veteranos da cidade de Boa Vista do Buricá. O encontro aconteceu na sede do Clube Sete de Setembro, onde foi servido almoço. Na parte da tarde as duas equipes fecharam a confraternização com a disputa de uma partida de futebol. A AVEC vem ao longo dos anos se caracterizando com intercâmbio e confraternizações com equipes de veteranos, inclusive do estado do Paraná.

Por daiane