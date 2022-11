Atleta do Vale participa da Seletiva Nacional de Judô

Esportes

O atleta de judô, Gabriel Mendes Majolo, participará da Seletiva Nacional de Judô, em São Paulo, de 1º a 4 de dezembro. A competição tem por objetivo selecionar jovens atletas para compor a Seleção Brasileira Sub-18, que irá representar o Brasil em campeonatos no exterior em 2023.

O jovem de 16 anos nasceu em Estrela, morou em Arroio do Meio até os cinco anos, mudou-se para Lajeado onde começou a treinar judô com sete anos. Aos nove anos iniciou os treinos na Sogipa, em Porto Alegre. Desde então vem se destacando na modalidade.

O judoca é tetracampeão gaúcho e já venceu o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (Cergs), a Copa Porto Alegre e a Copa Lajeado. Hoje mora em Canoas e faz parte da seleção gaúcha de judô e da equipe de base da Sogipa, onde integra o projeto olímpico do clube.

Gabriel procura patrocinadores para auxiliar nas despesas de deslocamento para as competições que participa em todo Brasil. O atleta luta para entrar na equipe de base do Brasil, onde os atletas têm as despesas pagas pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Até lá busca incentivo para continuar a trajetória no esporte.

Campeão do Meeting 2022

Gabriel foi campeão da 19ª edição do Meeting Interestadual Interclubes em Brusque, Santa Catarina, entre os dias 11 e 13 de novembro. A competição reuniu cerca de 1.100 atletas de todo o país, das classes Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-18. O judoca do Vale fez cinco lutas pela categoria Sub-18 e venceu todas por ipon, sagrando-se campeão.

No fim desse mês, Gabriel prestará a última prova para exame de faixa preta. O jovem vem sendo observado pelo técnico da seleção olímpica de judô, Antônio Carlos Pereira, o Kiko. O telefone para contato com o atleta é (51) 993744638.

Por daiane