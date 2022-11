Arroio do Meio tem 97% da população recenseada

O Alto Taquari

O Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vem ocorrendo desde o mês de agosto. Em Arroio do Meio, 97% da estimativa populacional já foi recenseada.

O prazo para o término do levantamento é 31 de dezembro, mas, conforme a coordenadora censitária da subárea de Arroio do Meio, Fernanda Tavares, até o fim de novembro a pesquisa deve estar finalizada.

Ainda faltam algumas localidades a serem recenseadas, “não iniciamos ainda a pesquisa no morro do Quilombo, em parte de Palmas e Arroio Grande. Também tem lugares no Centro e no interior que faltam”, conta a coordenadora.

São sete os recenseadores que, caso não encontrem ninguém nas casas, deixam uma carta informando que estiveram ali. “Tem setores que não conseguimos fazer a entrevista com moradores, então, pelo menos falamos com os vizinhos para saber quantas pessoas residiam na casa. Estamos conseguindo fazer a contagem o mais preciso possível”, explica Fernanda.

Em média, são 300 residências por setor, e somente em quatro ou cinco em cada setor que os recenseadores não conseguiram realizar a entrevista e tiveram que falar com os vizinhos. “Arroio do Meio está num bom ritmo, dentro da média programada, diferente de alguns municípios da região que têm o levantamento atrasado. Os recenseadores estão de parabéns pelo ótimo trabalho realizado”, comenta a coordenadora.

O censo é a contagem oficial de pessoas residentes no Brasil. Investiga características demográficas, sociais e econômicas da população que vive em domicílios particulares permanentes. Os dados coletados fornecem um panorama detalhado de aspectos da população, como moradia, trabalho, saúde, educação e condições de vida, servindo como orientação para as políticas públicas.

Por daiane