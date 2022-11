Após gabiões para proteção de encostas, bolsões para contenção de cheias

Resenha do Solano

Na última sessão ordinária de novembro, da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, Maria Helena Matte (MDB) cobrou mais informações a respeito de bolsões de água que constam no plano de governo, pois são de interesse da agricultura e preocupam a população de áreas alagadiças.

O secretário do Planejamento Carlos Rafael Black revela que o projeto de bolsões para contenções de cheias integrará mais municípios e que já há conversações avançadas com a Defesa Civil Nacional. “Por enquanto estávamos focados na readequação e conclusão do muro de gabiões que exigiu R$ 1,6 milhão de recursos próprios”.

A POLÊMICA DAS CERVEJAS E DA SEXTA ESTRELA – Será que antes das vendas dos ingressos para Copa do Mundo, a maior fabricante de cervejas do mundo, a AB InBev e as autoridades do Qatar, não sabiam que o consumo de cerveja seria proibido nos arredores dos estádios? Ou só não deixaram clara essa informação para não prejudicar vendas de pacotes para turistas e apaixonados pelo esporte? A cultura de alguns países árabes é bem clara e severa: considera homossexualidade crime, aceita que só homens tomem decisões importantes pelas mulheres e, por fim, ainda aplica leis que condenam a 100 chibatadas e sete anos de prisão, uma mulher vitima de estupro.

Como forma de administrar a situação, a grande patrocinadora da competição que é dirigida por brasileiros, anunciou que todo o estoque que estava reservado para vendas no país sede da copa será distribuído levado até o país campeão para ser distribuído entre os torcedores. Cerveja com álcool no Qatar só poderá ser consumida no Fan Fest e apenas em um período de quatro horas, entre 19h e 1h do horário local. Quem estiver nos camarotes dos estádios também terão essa ‘vantagem’, porém, serão vendidos apenas quatro copos por pessoa, para evitar o excesso de consumo. O valor do copo de meio litro segue em torno de R$ 75. Nos hotéis onde se concentrará a Seleção Brasileira o valor do copo é R$ 84, o que é um preço justo. Lembrando que a AB InBev auxiliou na vacinação em massa e apoiou a eleição do PT.

Aceitar ou não o resultado das eleições, assim como a soberania dos países, liberdades individuais, é como pensar que Neymar Jr, que apoiou Bolsonaro, vai trazer esse hexa sozinho do Qatar. Nem vai precisar dos demais 25 jogadores, entre titulares e reservas, e demais membros da comissão técnica. Aliás, a brincadeira com a sexta estrelinha no calção faz parte do espirito esportivo, não é arrogância, é uma meta!.

E o que vão fazer com as cervejas do Bolsonaro? O empresário Jorge Weizenmann destacou que as linhas de produção da fábrica terceirizada em Chapecó, seguem em clima de stand by, e serão alinhadas conforme perspectivas. “Há muitas incógnitas, mas acreditamos que a democracia vai prevalecer e Bolsonaro vai voltar ao poder, e então vamos repensar e melhorar as estratégias. Caso contrário, nos mais diversos setores é complicado continuar investindo em meio a incertezas […] temos bom estoque e a validade é de oito meses, até abril”, destacou.

Em Arroio do Meio, funcionários públicos não terão folga nos horários dos jogos do Brasil, mas está sendo analisada parceria com loja de eletroeletrônicos para transmissão de jogos no saguão da prefeitura. Caso o Brasil avançar para as semifinais, existe a possibilidade da instalação de telões na Rua de Eventos.

VANDALISMO NA ÁRVORE DE NATAL FOI PONTUAL – Há poucas semanas um empresário, conhecido da cidade, me destacava que Arroio do Meio tinha um nível de educação europeu, que poderia ser comprovado por poucos episódios do vandalismo na decoração e enfeites da cidade. Um caso de vandalismo pontual ocorreu entre a noite do último sábado e a madrugada de domingo, na Árvore de Natal da Neugebauer, na Praça Flores da Cunha em Arroio do Meio. Conforme constatações foram arrancadas de 20 a 30 tiras de lâmpadas de led, que trouxeram um prejuízo de R$ 2 mil. A Administração ainda apura as imagens das câmaras de vigilância. Informações preliminares dão conta da aproximação de duas pessoas. Técnicos até tentaram reconectar os fios antes do ascendimento oficial da árvore. Porém, devido a sensibilidade, aquele grupo de lâmpadas não funcionou. Também foram levados dois Papais Noeis. Na Páscoa foram derrubados coelhos e no Natal de 2021 derrubados Papais Noeis.

O vereador José Elton Lorscheiter (PP), o Pantera, idealizador da Árvore de Natal, classificou o episódio como lamentável. “Parece que tem pessoas que não podem ver nada de diferente na nossa cidade. Ou é inveja. Assim fica difícil para a Administração e os empresários realizarem investimentos para tornar nossa cidade atrativa para o comércio”, destacou.

QUEM FEZ, FEZ! – Entre muitos representantes comerciais e profissionais de determinados segmentos, existe uma gíria bastante utilizada no fim da manhã das sextas-feiras “quem fez, fez”, pois sabem que no período da tarde, rende mais um happy hour com clientes, do que visitas ou conversações oficiais. Muitas vezes esse provérbio já é utilizado nas quintas-feiras. Em muitos locais do mundo esse ânimo de stand by, geralmente entra nas vésperas de Natal, ou outras datas importantes para cada nação, claro, não incluem profissionais de áreas essenciais. No Nordeste o clima festivo se estende do Natal até o Carnaval. Em Arroio do Meio, devido a parcerias público privadas visando investimentos na diversificação da economia, muitos dizem que esse clima começa no fim de semana de aniversário do município. Mas foi possível constatar que devido a uma sinergia de diversos fatores, muitos começaram as festividades já na Semana Farroupilha e só vão encerrar na Páscoa.

Por daiane