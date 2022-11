Antes da inovação, vem a criatividade

O Alto Taquari

Especialista e orientadora educacional do Senac Lajeado explica o que é preciso para estimular a criatividade

Nesta quinta-feira, dia 17 de novembro, celebra-se o Dia da Criatividade no Brasil. Uma data que convida para refletir sobre a importância dessa aptidão que é considerada fundamental tanto no universo acadêmico quanto no mercado de trabalho. Mas, afinal, o ser humano nasce criativo ou essa qualidade é desenvolvida ao longo da vida?

Para a graduada em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Docência e Gestão do Ensino Superior, e orientadora educacional do Senac Lajeado, Raquel Cristina Michel, tem-se discutido bastante sobre a criatividade ser inata ou desenvolvida. “Podem ser as duas coisas. Acredito que se possa nascer inclinado à criatividade bem como ela pode ser desenvolvida ao longo da vida”, ressalta.

Além disso, a especialista destaca que a criatividade é algo bastante abrangente, dada a amplitude, diversidade e complexidade do mundo em que se vive. “Pelo simples fato de sermos diferentes em diferentes contextos, ela pode se apresentar de várias formas diferentes, baseada em nossas experiências (o que já experienciou), vivências (o que já viveu, conhecimentos (aquilo que já aprendeu) e preferências pessoais (por exemplo: há aqueles que são mais criativos em um determinado turno/horário do dia”, exemplifica Raquel.

O fato é que a criatividade precisa ser estimulada, ou seja, ler, assistir filmes, séries, podcast, participar de palestras, workshops, oficinas e cursos, podem ampliar o conhecimento e assim desenvolver a criatividade nos estudantes e profissionais, principalmente se a busca for realizada por meios destes estímulos alinhados com as necessidades e demandas profissionais.

Como sugestão, a docente traz a temática do desenvolvimento pessoal. “Quem é criativo costuma confiar em si mesmo, é sensível, perceptivo, intuitivo, imaginativo, entusiasmado e curioso, e por meio do desenvolvimento pessoal podemos nos conhecer e explorar nosso potencial criativo. Minha dica de livro para começar: O Poder do Hábito, de Charles Duhigg”, enfatiza a especialista.

De acordo com Raquel, a criatividade é uma das etapas para se ter ideias inovadoras, afinal, antes da inovação, vem a criatividade. “Para inovar precisamos de criatividade. A inovação em geral está aliada a necessidade de mudança de algo, seja por qual motivo for, vinda por diversas vezes, de um problema ou dificuldade encontrada. A criatividade é considerada como a habilidade de ver um problema, atividade, tarefa ou dificuldade de uma forma diferente, que pode ser de uma nova ou de uma forma diferente”, aponta a especialista.

Já quando o assunto é tornar o ambiente de trabalho fluído e criativo para os colaboradores, Raquel é taxativa. “O ambiente pode se tornar mais criativo por meio do estímulo da criatividade, o que pode ser feito com definição de objetivos e a promoção de desafios, se reunir com outros para um brainstorm, por exemplo, ou até mesmo ficar sozinho para poder se concentrar. E, por fim, deixar de lado o perfeccionismo para encontrar novas perspectivas, se permitindo ter ideias ruins, afinal, boas ideias podem vir de ideias ruins”, finaliza.

*Raquel Cristina Michel é Orientadora Educacional, graduada em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Docência e Gestão do Ensino Superior, Coordenação Pedagógica, Psicopedagogia Escolar e Docência na Educação Profissional, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e MBA em Gestão de Projetos.

Por daiane