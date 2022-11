Agradecer 2022 e planejar 2023

Cotidiano

Seja agradecido. Com esta frase a secretária executiva da CDL, Raquel Cristina Scheid iniciou a última edição de 2022 do Café.com promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Arroio do Meio – CDL. “No dia de Ação de Graças queremos agradecer a parceria firmada com o comércio arroio-meense e dizer que sabemos que 2022 foi um ano desafiador, de muitas lutas, mas também de muitas conquistas e vitórias”, destacou saudando as mais de 160 pessoas presentes, inclusive o Prefeito Danilo Bruxel e a Vice-Prefeita Adriana Meneghini Lermen.

Na oportunidade o presidente da CDL, Tiago d’Avila Neumann, ressaltou a importância destes eventos para confraternização e convivência de todos que colaboram para o desenvolvimento do comércio local e do comprometimento da entidade em estar sempre buscando propostas que contribuem para o crescimento do que Arroio do Meio tem de melhor: o capital humano.

A palestrante convidada, Mardi Denise Rohr De Conto, promoveu um bate-papo entre os participantes com a proposta: entenda sua mente e faça um 2023 diferente. De uma maneira descontraída provocou a todos com questionamentos sobre atitudes e ações que transformam nosso dia-a-dia.

Abordou temas sobre o que as pessoas consomem do que é oferecido pelos meios de comunicação, ou seja, explicou que estamos vivendo numa fase de obesidade mental, pois se consome tanta informação, mas não se sabe como absorvê-las. “Precisamos repensar no que nos abastece. Atenção para as redes sociais que muitas vezes são vitrines de uma falsa perfeição e isso impacta diretamente a nossa saúde mental”, reforçou Mardi.

“Deixamos rastros na nossa rede social; o que postamos mostra um pouco do que pensamos e o que deixamos de postar também. O mesmo acontece com nossas companhias: com quem andamos? Quem seguimos? Será que não estamos projetando nossa felicidade após observar a vida dos outros?”, Mardi ressaltou ainda que na área de recursos humanos que atua é muito comum jovens reclamarem que não ganham oportunidade, mas provocou os presentes a pensarem na simples elaboração de um currículo, “as pessoas não descrevem as informações básicas e ainda apresentam seu currículo com erros de português. Jamais vamos ampliar nosso vocabulário se não praticarmos a leitura”.

Refletiu sobre a qualidade do sono, modulação do ambiente, emoções e sentimentos, além de falar sobre as relações pessoais. “Convivemos com pessoas que nos incentivam ou com aquelas que são como bolas de chumbo que nos puxam para baixo?”, perguntou. Entre risos, todos participaram de dinâmicas que foram desde aperto de mão para troca de energia como colocar a mão sobre a cabeça de quem estava do lado para, literalmente “pensem assim e digam: aceita que dói menos. E assim é a vida, precisamos ser felizes com as escolhas que fizermos. Aproveitem o processo. As experiências transformadoras estão no caminho e esse é o momento em que também ajudamos as outras pessoas”, finalizou a gerente executiva da GOLD Excelência Humana e Empresarial Mardi, que presenteou dois participantes com cursos oferecidos pela empresa da qual faz frente.

