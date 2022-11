A força que emana do povo

Apartes

Na semana em que comemoramos o 133º aniversário da Proclamação da República, (1889) uma data importante no calendário histórico do Brasil, que lembra da então insatisfação de diversos grupos da sociedade civil e Forças Armadas com a Monarquia, o 15 de novembro de 2022, pode ficar para a história como mais um dia de manifestações pacíficas, mas insistentes e resistentes em diferentes cidades do país, grandes ou pequenas que expressam descontentamento diante da forma como vem sendo conduzidos diferentes processos políticos e jurídicos por parte dos Poderes constituídos principalmente o Congresso e Suprema Corte que interferem na liberdade individual, social e econômica dos brasileiros, e que culminou com as eleições do dia 30 de outubro que deu a vitória para Luiz Inácio Lula da Silva. Para muitos manifestantes, entre eles pais de família, trabalhadores, idosos, crianças, jovens, que representam parte da classe média, que paga e sustenta o sistema que é muito oneroso no Brasil, a indignação é pela falta de transparência, humildade, respeito e porque não dizer competência por parte dos que comandaram o processo eleitoral e político. A notória desconfiança, cresceu na medida em que foram tomadas decisões monocráticas e que feriram princípios constitucionais e democráticos.

PATRIOTISMO – Em relação às manifestações, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro que está recluso e pouco apareceu desde que as urnas deram a vitória para Lula, na dimensão de 50,90% x 49,10%, despertou durante seu mandato, este sentimento de pertencimento para os que não estavam sendo ouvidos. Por onde passou, durante seu governo, levou multidões que manifestaram sua simpatia, alinhamento com valores, projetos e pautas de governo por ele defendidos, diferentes dos que tem sido base na teoria e prática da esquerda e centro-esquerda, que está de volta ao poder. Não se sabe em que vai resultar esta resistência do povo nas ruas, mas espanta que, os que contribuíram para que se instalasse esta insatisfação e indignação não estejam dando a mínima.

O Lula voltou com mais poder?

Ainda nem assumiu, Lula, o presidente eleito pelas “imaculadas, seguras e invioláveis urnas” está de volta para fazer mais e melhor como fez em seus mandatos anteriores. Basta ler e se aprofundar nos programas propostos e ter ouvido muitos dos seus discursos de campanha para entender o que ele fará. Isso, se metade da população brasileira e o novo Congresso eleito não fizer um contraponto às extrapolações de gastos, uso indevido de recursos públicos transformados em extensão pessoal dos que ocupam o poder.

ORÇAMENTO – PEC encaminhada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alkcmin deixa transferência de renda fora do orçamento, abrindo espaço para extrapolar o teto em R$ 175 bilhões, dos quais R$ 105 bi serão remanejados.

CARONA DO AMIGO – Na COP27 no Egito, o encontro para falar de clima, reuniu bilionários do mundo, vindos com mais de 400 jatinhos e jatões que segundo entendidos emitem média de gases de efeito estufa 14 a 15 vezes maior que voos comerciais e de carreira. Uma incoerência. Lula foi um dos que viajou em um jato particular com sua esposa, companheiros e amigos. A aeronave pelo que consta é de um empresário dono da Qualicorp, operadora de planos de saúde, doador de campanhas para os tucanos, que esteve implicado na Lava-Jato. Seu dono, o José Seripieri é próximo a petistas e tucanos e foi um dos convidados no casamento de Lula onde só estavam “necessitados”.

Em discurso de que o ”Brasil está de volta” foi aplaudido por companheiros . Lula cobrou mais ajuda financeira de países ricos, ( não vão ajudar por ajudar) mas também falou que o Brasil vai socorrer os países mais pobres da América Latina. Em relação à Amazônia prometeu zerar desmatamento até 2030.

Corte e os manés – Em Nova York uma comitiva brasileira formada por cinco integrantes do STF participaram da Brazil Conference, evento promovido por empresa Lide que pertence ao ex-governador João Doria. O que poderia ser um belo passeio e oportunidade para novos ares, registrou episódios de inconformidade, ao ponto de um integrante da Suprema Corte, ser abordado por um cidadão que questionou sobre a segurança do código fonte das urnas. Diante da insistência recebeu um sonoro “Perdeu Mané, não amola.” O autor da indelicadeza, foi o mesmo ministro que bem antes de ser conduzido à cadeira por Dilma Roussef, (onde poderá permanecer até 2033, se não pedir aposentadoria antecipada) defendeu a liberdade do ativista Cesari Battista, condenado e preso na Itália por assassinato. Em Nova Iorque, na saída do hotel de luxo, Gilmar Mendes foi questionado por uma empresária: no Brasil o crime compensa? Não sei respondeu, constrangido. Gilmar Mendes foi o que chorou ao homenagear Cristiano Zanin, advogado de Lula, que atuou para liberá-lo, considerando o juiz Sergio Moro suspeito. Zanin é fortemente cotado para integrar a Corte Imperial.

Por daiane