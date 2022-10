Esportes

Vitória de 3 x 1 do Rui Barbosa reverte vantagem do Sete de Capitão

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Aslivata, realizou no domingo, dia 16, os jogos da rodada da ida da fase de quartas de final com quatro partidas pela categoria de Aspirantes e quatro partidas pelos Titulares. Pela Série “B” – Região Alta, foi realizada a 8ª rodada com duas partidas em Nova Bréscia.

Pela categoria de Titulares, jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete de Capitão, clássico que estava cercado de muita expectativa pelo fato do Rui Barbosa estar numa fase crescente no campeonato e o Sete que até esta rodada estava invicto e com a melhor campanha entre os participantes. Dentro de campo a partida apitada por Ruggeri Fontoura, estava cheia de dúvidas principalmente a partir de lances criados na maioria dos casos pelos próprios atletas que a partir de discussões e contatos físicos dificultaram a atuação do árbitro. Quem abriu o placar foi o Rui Barbosa com gol de Ninho cobrando falta. O Sete buscou reação e conseguiu o empate ainda no primeiro tempo. Depois da cobrança de um escanteio a bola sobrou para Paraguaio fazer 1 x 1. No segundo tempo a partida ficou mais calma. Melhor posicionado em campo e com mais determinação, o Rui Barbosa fez 2 x 1 através de Fábio, cobrando pênalti. O Rui Barbosa ainda fez o seu terceiro gol através de Lucas Neves. A rodada ainda teve em Marques de Souza, Brasil 0 x 1 São Rafael; em Conventos, Estudiantes 3 x 0 Boavistense e em Taquari, Taquariense 0 x 0 Palanque.

Pela categoria de Aspirantes, se enfrentaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa 1 x 2 Sete de Capitão; em Marques de Souza, Minuano 1 x 2 Ecas; em Conventos, Estudiantes 2 x 1 Fortes e Livres e em Taquari, Fluminense 0 x 3 Canabarrense.

Jogos para domingo

Domingo, dia 23, acontecem os jogos da rodada da volta da fase de quartas de final. Pela categoria de Titulares, jogam em Capitão, Sete x Rui Barbosa; em São Rafael, São Rafael x Brasil; em Boa Vista do Sul, Boavistense x Estudiantes e em Palanque, Palanque x Taquariense. A vantagem do empate é do Rui Barbosa, São Rafael, Estudiantes e Palanque. Sete de Capitão, Brasil, Boavistense precisam vencer para decidir nos pênaltis.

Pelos Aspirantes jogam em Capitão, Sete x Rui Barbosa; em São Rafael, Minuano x Ecas; em Boa Vista do Sul, Estudiantes x Fortes e Livres e em Palanque, Canabarrense x Fluminense. A vantagem do empate é do Sete de Capitão, Estudiantes, Ecas e Canabarrense. Os adversários destas equipes precisam vencer para decidir a vaga nos pênaltis. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Série “B” – Região Alta

O certame da Série “B” – Região Alta, que tem a participação de sete equipes, realizou no domingo, dia 16, os jogos da 8ª rodada. Os jogos aconteceram em Nova Bréscia, onde jogaram São José 2 x 1 Juventus e Caçadorense “A” 5 x 1 Pouso Novo. Domingo acontecem os jogos da 9ª rodada em Relvado, onde jogam Pouso Novo x São José e Relvado x Juventus.

Por daiane