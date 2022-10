Vagaboys campeão da Sub-17

Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, deu continuidade na sexta-feira, dia 21, no Salão Paroquial, com os jogos do Campeonato Municipal de Futsal de Arroio do Meio – Copa Sicredi/Neugebauer/Girando Sol/Rocket/Bruxellas. Após uma noite tumultuada na rodada anterior, na sexta-feira, tivemos a partida final da Sub-17, reunindo Virakopus/Suspend Sound e Vagaboys. A partida terminou com vitória do Vagaboys por 5 x 2 que se sagrou campeão. Nesta categoria se destacaram a Associação Haitianos como melhor da disciplina; Felipe Weizenmann como goleiro menos vazado e Robson Remonti como goleador com 15 gols. Na mesma rodada aconteceram dois jogos semifinais da categoria Master, reunindo Time das Quartas 8 x 1 Juvenil e Paroquial 6 x 4 Master Cruzeiro.

O encerramento do torneio está previsto para a noite desta sexta-feira, dia 28, no Salão Paroquial, onde acontecem os jogos finais. A rodada inicia às 19 horas com a final da categoria Veteranos entre Racen/Varella Pinturas x Navegantes/Reis do Xis/Agromullenz; às 20 horas, jogam pela decisão do Feminino as equipes do Virakopus “A” x Virakopus “B”; às 20h40min, teremos a final do Master, reunindo Time das Quartas x Paroquial e às 21h50min, pela final da Força Livre, jogam Só Barulho x Tulipas.

