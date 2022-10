Esportes

No último dia 14, o Clube Esportivo Travesseirense sediou as finais do Campeonato Municipal de Futsal. Quatro categorias disputaram o certame organizado pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) e SESC, com apoio da Administração Municipal.

Seguem os resultados das finais: Desimpedidos 2×1 Bar da Ivete (Força Livre – Ouro); O Que Importa O Que Interessa 4×3 Juventude (Força Livre – Prata); Virakopus 6×4 São Luís (Feminino); Cansados FC 2×0 São Luís (Sub-16).

Por daiane