Esportes

A Associação Atlética Central teve um final de semana cheio com a realização do 1º Torneio de Bocha do Carro. O torneio marcou a inauguração de duas canchas de bocha da entidade, instalada em Bela Vista, com a coordenação de Ronei Gabriel. Os jogos iniciaram na tarde de sexta-feira e se estenderam até nas primeiras horas da madrugada de segunda-feira. Além dos desafios entre bochistas de Arroio do Meio e Santa Maria, o torneio realizou jogos na categoria individual e de duplas com algumas disputas que se estenderam para as canchas do Rui Barbosa e do Glória. Ainda na manhã de sábado aconteceu momento solene que marcou a inauguração com falas do prefeito Danilo Bruxel e Ronei Gabriel. Além do grande público que esteve presente, outra atração ficou por conta dos arremates (apostas) entre os participantes do torneio.

Dentro das canchas o primeiro grande momento foi o desafio de duplas na sexta-feira entre Marinho e Dinho (Arroio do Meio) contra Dioberto e Lucas Fenalti (Santa Maria) vencido pelos santamarienses. Um segundo desafio, dessa vez com trios de Arroio do Meio e Santa Maria aconteceu no sábado, em que saiu vencedor por 2 x 0 o trio de Arroio do Meio formado por Mané, Dinho e Marinho. Na categoria individual, que teve a participação de 20 competidores saiu vencedor Charles Closs (prêmio de R$ 2 mil), tendo em 2º lugar, Dioberto (Santa Maria) com prêmio de R$ 1 mil e em 3º, Marinho Drebes com prêmio de R$ 500. O torneio de duplas que inscreveu 44 duplas classificou em 1º lugar, Lucas Fenalti (Santa Maria) e Fiapo (Porto Alegre) tinha como prêmio um carro Gol ano 97 ou R$ 8 mil; 2º lugar, Marinho e Dinho, prêmio de R$ 2 mil e em 3º, Fabinho e Anderson (Capitão) com prêmio de R$ 1 mil.

Por daiane