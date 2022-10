Teoria na prática

Cotidiano

O trabalho intitulado “O que você realmente sabe sobre o cigarro?” foi apresentado na Feira de Ciências – Inovação e Sustentabilidade, promovida pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, entre os dias 18 e 21 de outubro. Os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes Ana Laura Henz, Fernanda T. Steffens Führ e Willian Henz, do 2ºano, orientados pela professora Cristine Inês Brauwers, realizaram uma pesquisa afim de descobrir fatores que levam as pessoas ao fumo, bem como os valores gastos mensalmente para sustentar este hábito. Para apresentar todos os componentes maléficos presentes no cigarro na fumaça inalada, o grupo realizou um experimento prático. “Nosso objetivo é oportunizar a construção de aprendizagens significativas voltadas à ciência e tecnologia e ter a possibilidade de participar de encontros como estes, onde os alunos trocam experiências, é gratificante”, destaca a professora Cristine.

