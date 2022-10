Sobre o futuro do Brasil

Apartes

Certamente muitos leitores entendem que o assunto eleição é chato, mas por força do ofício, insistimos e reforçamos que política é importante, porque, de alguma forma ela interfere diretamente na nossa vida cotidiana, por fatores conjunturais, independente da necessidade de buscar a nossa autonomia. A política impacta na economia, na saúde, na educação, na infraestrutura, no trabalho, na segurança pública, na justiça, na criminalidade, no meio ambiente, na agricultura, na soberania nacional, na cultura, na religião, nos valores e princípios básicos, do presente e do futuro, assim como as decisões que foram tomadas no passado, interferem na atualidade. A política de Brasília interfere na conduta e ações dos nossos representantes municipais e estaduais.

•••

No próximo dia 30 vamos escolher o futuro presidente da República entre Lula e Bolsonaro. Eles têm trajetórias de vida pessoal e profissional bem diferentes. Com o acesso à internet tem muito conteúdo para pesquisar, sobre um e outro. Como cada um conduziu sua vida.

Prestes a completar 78 anos, Lula já foi presidente do Brasil de 2003 a 2011. Antes de ser eleito presidente foi deputado federal de 1987 a 1991. De 1980 a 1988 foi presidente do PT e depois de 1990 a 1994, mais uma vez presidiu o partido. Antes de entrar na vida política partidária, Lula trabalhou como metalúrgico e se notabilizou pela sua ação sindical. Foi presidente do sindicato dos Metalúrgicos em regiões de São Paulo e liderou greves no ABC paulista, num período da história que se caracterizou pela luta contra a ditadura militar. O enfrentamento político, as greves e defesa de demandas econômicas deram projeção e capital político para que pudesse concorrer a presidente em 1989, quando perdeu para Collor de Mello. Nas duas eleições seguintes, concorreu novamente e perdeu para Fernando Henrique Cardoso (PSDB). FHC foi presidente de 1995 a 1998 e de 1999 a 2003. Lula veio a ser sucessor de FHC vencendo a eleição de José Serra (PSDB) e concorreu à reeleição vencendo desta vez, Geraldo Alckimin, (então PSDB), ficando no poder de 2003 a 2011. Para a sucessão, Lula indicou sua companheira de partido e de luta, Dilma Rousseff, fazendo composição com o MDB de Michel Temer. Na primeira eleição teve como adversário José Serra, e na segunda enfrentou Aécio Neves (PSDB). Exerceu um mandato e meio, quando sofreu impeachment. Contextualizando, o cenário pelo menos a partir do primeiro mandato de FHC, em 1995, até a eleição de Jair Bolsonaro, tivemos governos de esquerda ou centro esquerda.

O filósofo e escritor Olavo de Carvalho, ( faleceu no ano passado), foi um dos que durante a campanha presidencial de Bolsonaro, levou uma multidão de eleitores a refletir sobre as funções e estratégias de poder alimentadas pelo Foro de São Paulo, cujo objetivo maior foi ampliar as bases de poder do socialismo e comunismo na América Latina. Quem sabia antes de 2018, o que era o Foro de São Paulo?

A partir da campanha, muitas narrativas foram desmoronando, e muitas pessoas se deram conta do chamado Teatro de Tesouras, (que está sendo detalhado em documentários da Brasil Paralelo, imprensa independente e outros meios).

A grosso modo no Brasil, a polarização PSDB e PT não existiu na essência. Ambos queriam a mesma coisa, o poder, com roupagem distinta. Assim como outros partidos mais à esquerda, compartilharam do mesmo ideal, buscando e recebendo apoio de outros partidos mais ao centro ou simplesmente criados para tal. Nas eleições de 2022, o cenário fica mais evidente, avaliando as coligações, – com Alckmin sendo vice de Lula, FHC apoiando Lula, para ficar nos que protagonizaram a disputa no campo presidencial. Em apenas quatro anos mudaram de ideia a respeito de um e de outro? Antes, Lula queria voltar à cena do crime? Como assim?

O aparelhamento ideológico de boa parte do Poder Judiciário, ( especialmente na corte ) de universidades, (ao invés da revolução pela educação do ensino de base e médio), entidades e órgãos civis de diferentes cores corporativas, grandes meios de comunicação e de marketing, foram fundamentais para dar continuidade e sustentação à chamada revolução, sonhada por Lula desde jovem.

O Lulinha Paz e Amor criado pelo publicitário Duda Mendonça, que faleceu no ano passado e que Lula chamou de gênio da publicidade, não é exatamente o Lula que pretende governar, caso eleito. Resumidamente o que podemos esperar é dado em seus discursos e ações: Aumento do Estado (mais empregos públicos); relativização da corrupção e de pequenos delitos; valorização de movimentos sindicais, como MST; controle e regulação dos meios de comunicação e mídias digitais, ( a censura de jornalistas independentes e empresas como a Jovem Pan, Revista Oeste, Gazeta do Paraná, e profissionais por determinadas matérias, já está ocorrendo) apoio e fortalecimento ideológico de países com governos de esquerda como Cuba , Venezuela, Nicarágua, Argentina, Colômbia …devem continuar ocorrendo.

O candidato Lula também promete aumentar o número de empregos e salários, mas não fala como fará isto. Nem como pretende tirar o peso dos impostos, que engessam a capacidade de investimentos de milhares de pequenas e médias empresas que não conseguem ampliar a produtividade ou ser mais competitivas, em parte pela falta de mão de obra qualificada. Encanta alguns ao prometer “cerveja e picanha” acessível, mas fala mal do agronegócio e entusiasma invasores de terras.

•••

E do Bolsonaro? O que esperar num eventual segundo mandato, agora já com considerável ampliação de sustentação no Congresso depois dos resultados do dia 2? Com uma trajetória pessoal diferente, é provável que Bolsonaro dê continuidade ao que iniciou desde a campanha que o conduziu à presidência, quando pouquíssimos acreditaram nesta possibilidade. É muito provável que consiga ter maior apoio, principalmente no Senado, para dar continuidade a reformas e projetos ainda pendentes do primeiro mandato.

Bolsonaro chegou ao poder porque revolucionou sua campanha pelas mídias digitais. Falou a linguagem do povo. Deu voz ao trabalhador, ao que paga impostos. Resgatou valores patrióticos que estavam enterrados. Até as cores da bandeira e o amor à Pátria, estavam esquecidos em nome da Internacional Socialista, predominantemente vermelha. Defendeu e defende a liberdade e soberania nacional. Apoiou durante todo o governo valores cristãos e familiares, como base de conduta e comportamento para nortearem também princípios na condução da vida pública. Atuou com uma equipe de ministros extremamente técnica e capacitada, trazendo novos líderes ao cenário político e gestão pública. Tanto que, dos ministros que concorreram, nove foram eleitos e dois ainda concorrem em segundo turno, avalizando o trabalho que desenvolveram.

Muita gente tenta comparar o governo Lula e Bolsonaro principalmente em termos de experiências vividas que trouxeram facilidades de consumo com crédito facilitado (se traduz em felicidade) mas que endividaram muitas famílias. Os tempos são outros. As reservas eram outras, (estabilização econômica feita a partir do Real). É preciso considerar que a esquerda mais assumida ou a “envernizada” governou o país por mais de 20 anos e neste tempo muitos avanços ocorreram, mas infelizmente a corrupção sistêmica tomou conta. E onde tem corrupção se investe menos em reformas estruturantes. Comparativamente, o atual governo, que deu voz para conservadores e setores mais à direita teve pouco tempo para governar, pegando o período mais difícil vivido pelo Brasil nos últimos 50 anos, a partir da Covid-19 que afetou o mundo, e desde o ano passado a guerra na Ucrânia. Atuou contra o sistema e por consequência foi atacado pelos que perderam privilégios, ou se sentiram ameaçados. Criticado por ser grosseiro, perder a paciência em alguns momentos, mas aos mais atentos ele não perdeu a sensibilidade, a capacidade de se emocionar, principalmente quando está com o povo, quando recebe a oração sincera e verdadeira de representantes cristãos, nem quando é abraçado pelas crianças. Não perdeu a simplicidade nem o senso de humor. Bolsonaro enfrentou os desafios da covid-19 com a natureza da formação militar, de modo que não poderia se acovardar. Defendeu a política de economia e saúde andarem juntas. No caso da covid-19 além da compra de vacinas, defendeu a proteção de idosos e vulneráveis e a autonomia médica para decidir sobre tratamentos precoces. Apesar de ser sistematicamente criticado pelos grandes meios de comunicação, não censurou ninguém. Foi resiliente e democrático.

Enfim, são pequenas reflexões diante do cenário, que vivemos. O Brasil apesar da crise mundial, consequência da pandemia e guerra, vive um bom momento. Pelas projeções do FMI, vai crescer em 2021, mais que economias desenvolvidas como Estados Unidos, Alemanha e França. Os preços estão mais estáveis, os combustíveis baixaram e a inflação está controlada. É um país rico e pacífico com um povo trabalhador e criativo que não merece perder liberdades individuais e econômicas, através de eventuais intervenções políticas.

A julgar pelo grande índice de abstenções que tivemos no primeiro turno é importante que cada um não perca a oportunidade histórica de contribuir através do voto o futuro da Nação, votando para presidente da República e governador do Rio Grande do Sul. A democracia é isto.

Por daiane