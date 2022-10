Sete elimina o Rui Barbosa

Esportes

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Aslivata, realizou no domingo, dia 23, os jogos da rodada da volta da fase de quartas de final com quatro partidas pela categoria de Aspirantes e quatro partidas pelos Titulares que definiram as equipes semifinalistas das duas categorias. Foi uma rodada cheia de emoções. Nos Titulares duas vagas foram decididas nas cobranças de pênaltis. Entre os Aspirantes, três jogos tiveram pênaltis para conhecer os classificados. Pela Série “B” – Região Alta, foi realizada a 9ª rodada com duas partidas em Relvado.

Uma das decisões por pênaltis pela categoria de Titulares, aconteceu em Capitão, onde jogaram Sete x Rui Barbosa. Na rodada de ida o Rui Barbosa havia vencido por 2 x 1. No domingo, o Sete venceu nos 90min pelo placar de 4 x 2, levando a decisão para os pênaltis, onde o Sete levou a melhor por 4 x 3, sendo que o goleiro do Sete defendeu três cobranças e o goleiro do Rui Barbosa defendeu duas cobranças.

A outra decisão por pênaltis aconteceu em São Rafael, onde se enfrentaram São Rafael e Brasil de Marques de Souza. Na primeira partida o São Rafael havia vencido por 1 x 0. No domingo, o Brasil venceu no tempo regulamentar por 3 x 2, levando a decisão para os pênaltis, onde o Brasil foi mais eficiente e venceu por 5 x 3. A rodada ainda teve em Boa Vista do Sul, Boavistense 0 x 1 Estudiantes, classificando de forma direta o Estudiantes que havia vencido na rodada de ida e em Palanque, depois de um empate sem gols na rodada de ida, jogaram Palanque 2 x 0 Taquariense.

Pela categoria de Aspirantes, o Rui Barbosa se classificou nos pênaltis depois de vencer no tempo normal por 1 x 0 do Sete de Capitão, gol marcado por Dentinho nos minutos de desconto. Como o Sete havia vencido a primeira partida a decisão foi para os pênaltis, onde o Rui Barbosa venceu por 4 x 3. Em São Rafael jogaram Minuano 2 x 0 Ecas. Nos pênaltis deu Ecas 4 x 3. Em Palanque, o Fluminense venceu por 3 x 1 do Canabarrense. Na decisão por pênaltis o Fluminense venceu por 5 x 4. Outra vaga ficou com o Estudiantes que empatou em 2 x 2 com o Fortes e Livres.

Jogos semifinais

Domingo, dia 30, haverá folga geral por causa das eleições. O certame continua dia 06, com os jogos da rodada de ida da fase semifinal. Pela categoria de Titulares, jogam em Palanque, Palanque x Sete de Capitão e em Conventos, Estudiantes x Brasil de Marques de Souza. Nesta categoria a vantagem de jogar por dois empates é do Sete de Capitão e do Estudiantes.

Pelos Aspirantes jogam em Palanque, Fluminense x Ecas e em Conventos, Estudiantes x Rui Barbosa. Com a vantagem de jogar por dois empates é do Estudiantes e do Fluminense. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Série “B” – Região Alta

O certame da Série “B” – Região Alta, que tem a participação de sete equipes, realizou no domingo, dia 23, os jogos da 9ª rodada. Os jogos aconteceram em Relvado, onde o São José venceu por 4 x 0 de Pouso Novo e o Relvado aplicou 4 x 1 no Juventus. No dia 06 de novembro, acontecem os jogos da 10ª e última rodada da fase de classificação. Os jogos acontecem em Coqueiro Baixo, onde se enfrentam Pouso Novo x Relvado e São José x Chapecó.

Por daiane