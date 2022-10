Sete de Setembro de Capitão completa 70 anos de fundação

O Alto Taquari

A Sociedade Esportiva Sete de Setembro de Capitão está completando seus 70 anos de existência. O clube foi fundado no dia 11 de outubro de 1952, tendo como primeiro presidente Eugênio Körbes que tinha como braço direito Milton Halmenschlager. O clube começou sua caminhada de forma modesta. De sobra, tinha garra e espírito de luta. Seu primeiro campo foi instalado em terras de Augusto Ritt, no lado oposto, onde hoje está sua sede. Ainda em 1952, foi inaugurado novo campo, também em terras de Augusto Ritt, onde continua até os dias atuais. A inauguração do campo foi marcada com um torneio de futebol que foi vencido pelo Guarani de Arroio Grande.

Tendo como principal líder Eugênio Körbes, seguiu com a participação em jogos, torneios e campeonatos e investiu na construção de sua sede. Nos anos 60, o clube construiu uma cancha de bolão que foi adquirida do antigo salão Berté. O bolão foi melhorado no começo dos anos 80 com a compra das canchas que estavam instaladas no Sociedade Aliança Católica de Arroio do Meio. A comunidade de Capitão foi crescendo e cada vez com mais jovens. Diante disso, as lideranças do clube viram a necessidade de investir na construção de um ginásio de esportes, melhorar a praça de esportes e a sede do clube. Com uma torcida de muito amor e fé, muitos projetos foram surgindo, sendo que alguns não aconteceram e outros ficaram no aguardo para sua realização.

Títulos e glórias do Sete

No final da década de 70 e começo dos anos 80, a comunidade de Capitão passou por grandes transformações com os investimentos que recebeu da antiga Coopave. Foi aí que um grupo de desportistas decidiu investir na formação de uma equipe qualificada para disputa do Campeonato Municipal de Futebol da Lafa. A iniciativa foi liderada por Derli Bernardo dos Santos. Com uma boa base de jogadores na comunidade, o Sete reforçou o grupo trazendo jogadores de Nova Bréscia, Arroio do Meio e Encantado. Com esta equipe que foi empurrada por uma entusiasmada torcida, o Sete sagrou-se campeão em 1981, 1982 e na temporada de 1983/1984, quando sagrou-se tricampeão, numa decisão que teve três partidas com o Sete de São Caetano. Com empate em Capitão e outro empate em São Caetano, a decisão foi para o Estádio Florestal em Lajeado, onde aconteceu novo empate nos 90min, levando a decisão para os pênaltis, onde o Sete de Capitão saiu vencedor, levando para sua galeria o troféu Wanderpreiss, instituído pela Lafa. A conquista teve uma comemoração muito grande, caracterizando-se talvez numa das maiores e mais empolgantes festas que já foram registradas em Capitão.

A chama de um futebol forte e de muita garra em campo estava acesa. Capitão se tornou município em 1992 e em 1993, quando João Batista Gasparotto, um ex-atleta do clube nos 60, foi o primeiro prefeito, organizou um campeonato municipal que foi vencido pelo Sete, sendo que o troféu de campeão foi erguido pelo ex-prefeito César Beneduzi, que era o capitão da equipe do Sete. Cinco anos mais tarde, 1998, sagrou-se campeão da Copa Integração Lauro Mathias Muller.

Com um histórico como clube social com a organização de eventos esportivos e sociais, o nome do Sete foi difundido por mais de 30 anos através de seu departamento de bolão. O Sete chegou aos 50 anos em 2002. Foi a partir daí que através de Heitor Körbes, também conhecido por Pacheco, filho do primeiro presidente, organizou um departamento de veteranos que realizou jogos aos sábados de tarde. Outra atividade forte é o futsal que veio a partir da construção do ginásio de Esportes e o futebol feminino que também se identifica com o Sete.

A partir do cinquentenário, o Sete escreveu uma história de muitas glórias dentro do campo. Em 2017, o Sete sagrou-se campeão da Copa Integração promovida pela Litrafa de Travesseiro. No primeiro semestre de 2018, o clube sagrou-se bicampeão do municipal de Capitão e no segundo semestre emplacou seu nome no cenário regional, conquistado título de campeão da Aslivata, numa memorável decisão com o Juventude de Berlin/Westfália. O clube ainda foi vice-campeão do municipal de Capitão em 1994, 2002 e em 2019. A equipe de aspirantes foi vice da Copa Vale do Forqueta em 2011.

Clube atual

Atualmente, o Sete que veste as cores verde e amarelo, é presidido por Aloisio Ziem. Além de eventos sociais, o Sete está disputando o Campeonato Regional da Aslivata, despontando como clube de melhor campanha até na rodada de ida das oitavas de final. O clube, que possui um quadro social de 70 associados, mantém viva a característica dos anos 80 mantendo, um torcedor fiel e comprometido com a causa do clube.

