Sábado inicia segunda fase

Esportes

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 1º, os jogos da 10ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Veteranos – Taça Cresol. O certame é disputado por jogadores que completam 40 anos ainda em 2022, e tem a participação de 15 equipes que estão divididas em três chaves. Nesta rodada jogaram em Linha 32, Cruzeiro 1 x 7 Passo “B”; em Rui Barbosa, Esperança-RB “B” 2 x 6 Pituca; no Passo do Corvo, Passo “A” 5 x 3 Amigos; em Dona Rita, Dona Rita 5 x 3 Esperança-RB “A”; em Forqueta, Forquetense 3 x 5 Central e em Arroio Grande, União 1 x 7 Guarani.

Classificação – Chave “A” – Rui Barbosa 45p, Pituca 41p, Passo “B” 33p, Cruzeiro 23p e Esperança ”B” 18 pontos. Chave “B” – Glória “B” 46p, Passo “A” 39p, Amigos 31p, Esperança “A” 24p e Dona Rita 20 pontos. Chave “C” – Guarani 41p, Central 40p, Glória “A” 35p, Forquetense 28p e União 16 pontos.

Ranking – Pelo ranking estão classificados para a Série “A”, Glória “B”, Rui Barbosa, Pituca, Guarani, Central, Passo “A”, Glória “A” e Passo “B”. Na Repescagem, o Amigos está classificado de forma direta para a fase semifinal. Depois aparecem Forquetense, Esperança “A”, Cruzeiro, Dona Rita, Esperança “B” e União.

O certame continua sábado, dia 08, quando teremos os jogos da rodada de ida da segunda fase. Pela Série “A” jogam no Passo do Corvo, Passo “A” x Pituca; em Bela Vista, Central x Guarani e no Glória, Glória “A” x Rui Barbosa. O time do Passo “B” que joga contra o Glória “B” vai realizar sua partida nas canchas do Cruzeiro de Linha 32, já que a canchas do Passo estão ocupadas pelo time do Passo “A”. Pela Repescagaem jogam em Arroio Grande, União x Forquetense; em Rui Barbosa, Esperança “B” x Esperança “A” e em Dona Rita, Dona Rita x Cruzeiro.

Nota da Labo – A Liga de Bocha esclarece, atavés do residente Nicolau Gallas, a situação da partida entre Passo “B” e Esperança-RB “B”, realizada no dia 24 de setembro no Passo do Corvo que não chegou ao seu final quando o placar estava em 5 x 1 para o Passo ”B” e houve a desistência do Esperança. Além de somar os dois pontos dos jogos que restavam para ser disputados para o Passo “B”, ambas com placar de 12 x 0, a Labo aplicou multa ao Esperança no valor de R$ 100 por atleta que não assinou a súmula, valor que deveria ser revertido para o Passo do Corvo. Este clube por sua vez, por entender que não houveram equívocos de ambas as partes, e que o esporte precisa ter mais bom censo, e precisamos ter respeito pelas sociedades, abriu mão de receber o valor da multa.

Por daiane