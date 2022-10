Rui Barbosa Sub-11 busca vaga na final

Esportes

Os garotos do Sub-11 do Rui Barbosa vão a Bento Gonçalves nesta sexta-feira, dia 07, onde às 20h30min enfrentam a AAPF pela semifinal da Etapa Taquari/Serra da Liga Gaúcha de Futsal. A primeira partida terminou em 8×6 para o Rui Barbosa, no Ginásio Paroquial.

Vitória ou empate da equipe arroio-meense garante vaga na final da etapa e em caso de derrota, a decisão vai para a prorrogação. Além da Etapa Taquari/Serra, há a Etapa Sul/Metropolitana e a Etapa Fronteira/Planalto. Os vencedores de cada uma se enfrentarão em um triangular final para definir o campeão do estado.

Neste sábado, dia 8, o Rui Barbosa vai a Encantado encarar a CFM pela Copa Nolifute de futebol de campo. Serão três jogos, começando às 8h30min, pelas categorias 2007/08, 2009/10 e 2011/12. No feriado, dia 12, as mesmas categorias vão a Santa Cruz do Sul enfrentar o Genoma.

No domingo, dia 9, ocorre a terceira rodada da 10ª Copa dos Vales de Futsal Infantil, no Ginásio do Colégio Mellinho, em Lajeado. O Rui Barbosa encara o Nova Estrela em seis categorias, 2010 a 2015. Os jogos iniciam ao meio-dia.

Por daiane