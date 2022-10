O Alto Taquari

A Administração de Marques de Souza fez a entrega oficial da Rua Coberta na noite de segunda, dia 11. O projeto foi executado com recursos próprios e alcançou um investimento de R$ 461.836,21. A estrutura foi erguida na rua Getúlio Vargas, em frente à Praça Recanto Livre, seguindo uma enquete realizada com os empresários.

Conforme o prefeito Fábio Mertz (PP) e o vice-prefeito Lairton Heineck (Republicanos), esta é mais uma obra que a atual gestão se comprometeu em fazer, atendendo um requerimento dos vereadores e de toda comunidade.

Na noite houve a apresentação da Orquestrinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, distribuição de brinquedos do Motogrupo Parazitas em parceria com a Eurovias e baile com a Banda Barbarella.

