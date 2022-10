O Alto Taquari

Rua Coberta será inaugurada com show do Barbarella

Rua Coberta será inaugurada com show do Barbarella

Na próxima terça-feira, véspera de feriado do Dia das Crianças, a Administração de Marques de Souza fará a inauguração oficial da Rua Coberta. O projeto foi executado com recursos próprios e alcançou um investimento de R$ 461.836,21.

A estrutura foi erguida na rua Getúlio Vargas, em frente à praça Recanto Livre, seguindo uma enquete realizada com os empresários. Conforme o prefeito Fábio Mertz (PP), esta é mais uma obra que a atual gestão se comprometeu em fazer, atendendo um requerimento dos vereadores e de toda comunidade.

“Além de um novo ponto turístico, teremos um espaço mais amplo, confortável e acolhedor para realizar nossos eventos, exposições, feiras do produtor e a tradicional Rua do Lazer, sem necessidade de precisar transferir para outros espaços ou mesmo cancelar quando chover.”

Mertz afirma que por pelo menos 15 anos o projeto era discutido e agora, graças à boa gestão e aplicação dos recursos, a obra foi concretizada. Agradeceu ao empenho de toda equipe de engenharia pela elaboração do projeto arquitetônico e a fiscalização para que oferecesse também toda segurança aos usuários.

Atrações

As festividades iniciam às 19h30min com apresentação da Orquestrinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, seguido do pronunciamento das autoridades às 20h e depois a Banda Barbarella anima o baile.

De acordo com o vice-prefeito Lairton Heineck (Republicanos), a Rua Coberta foi criada para ser um espaço público de todos. “A obra vai dar segurança aos frequentadores e organizadores de eventos, que antes ficavam angustiados com a previsão de chuva e até tinham que transferir as programações. Ainda será um ponto turístico e de visitação.”

Programação

19h30min – Show da Orquestrinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes;

20h – Pronunciamento de autoridades e entrega oficial da obra;

21h – Show com a Banda Barbarella (sem cobrança de ingresso).

Por daiane