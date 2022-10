Esportes

Sete de Capitão e Brasil jogam pelo empate. Rui Barbosa e Forquetense precisam vencer

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Aslivata, depois de um domingo de folga por causa das eleições, realiza domingo, dia 09, os jogos da rodada da volta da fase de oitavas de final. No final desta rodada restarão oito clubes em cada categoria que seguem para a fase de quartas de final. Pela Série “B” – Região Alta será realizada domingo, dia 09, a 7ª rodada em São José do Herval.

Pela categoria de Titulares, jogam domingo em Forqueta, Forquetense x São Rafael; em Capitão, Sete x Juventude de Guaporé; em Berlin, Juventude x Rui Barbosa; em Soledade, Missões x Estudiantes; em Mato Leitão, Fluminense x Taquariense; em Muçum, Fortes e Livres x Palanque e em Imigrante, Ecas x Boavistense. Nesta categoria jogam com a vantagem do empate as equipes do Sete de Capitão, Juventude de Berlin, São Rafael, Estudiantes, Palanque, Taquariense e Boavistense.

Pela categoria de Aspirantes, teremos em Forqueta, São Rafael x Minuano; em Capitão, Sete x Juventude de Guaporé; em Berlin, Juventude x Rui Barbosa; em Soledade, Missões x Estudiantes; em Mato Leitão, Fluminense x Taquariense; em Muçum, Fortes e Livres x Palanque e em Imigrante, Ecas x Ouro Verde. A vantagem de jogar pelo empate é do Rui Barbosa, Sete de Capitão, Estudiantes, Minuano, Palanque, Fluminense e o Ecas. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Campo neutro

A partida entre o Brasil de Marques de Souza e o Canabarrense, nos Aspirantes e Titulares, que deveria ser realizada em Marques de Souza, teve o seu local alterado por causa da perda do mando de campo por parte do Brasil. Com isto esta partida será realizada no campo da SER Picada Flor, em Marques de Souza. O Brasil tem a vantagem de jogar pelo empate nas duas categorias.

“B” Região Alta

O certame da Série “B” – Região Alta, que tem a participação de sete equipes, realiza domingo, dia 09, os jogos da 7ª rodada em São José do Herval, onde jogam às 13h30min, São José de Coqueiro Baixo x Relvado e às 15h30min, Chapecó x Juventus.

Por daiane