Reta final de campanha

Apartes

Neste domingo cerca de 156 milhões de eleitores retornam às urnas para eleger governadores em 12 estados em que eles não venceram no primeiro turno e para presidente da República. Haverá segundo turno nos estados do Amazonas, Alagoas, Bahia, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Os últimos dias de campanha tem sido bastante tensos e, marcados por episódios que não se esperava que ocorressem. Mas, estamos vivendo num país onde a democracia está mais próxima a um conceito e narrativa do que vivenciada de forma prática, efetiva, simétrica, constitucional a serviço do seu povo.

Censura e desinformação

Veículos de comunicação, como a Jovem Pan, Gazeta do Povo, Revista Oeste, jornalistas independentes e outros profissionais de comunicação tem sido alvo de censura por se manifestarem com opiniões e informações que despertam maior consciência crítica em relação ao papel desempenhado pela Esquerda e Direita, por conservadores, liberais, socialistas, comunistas em diferentes áreas de atuação.

A censura e o controle pelo menos parcial da informação, a intimidação à manifestação livre, alegre e orgânica de empresários, artistas, profissionais de diferentes áreas e pessoas do povo se acentuaram nos últimos anos, em função do embate político, que se criou para a retomada do poder. Foram movimentos gradativos e que passaram despercebidos pela grande maioria. O Poder Judiciário foi decisivo neste processo. Diante de uma maioria de congressistas (deputados e senadores) que não assumirem de forma efetiva a liturgia do cargo e representatividade dada pelo voto, o protagonismo do STF avançou e também atingiu de forma certeira um presidente, cujo governo ousou e ousa quebrar o sistema bastante nefasto enraizado há décadas. Resta saber como serão os próximos anos. Fortalecer o judiciário (mais especificamente a Corte Suprema) tem sido uma estratégia para consolidar o poder de ditaduras.

Hora de decidir

Vamos olhar para trás. Quantas promessas já foram feitas por governos e candidatos, sem que elas fossem cumpridas. Exemplo são os acessos asfálticos, que bem me lembro são prometidos por todos os governos há 30 anos.

Uma pessoa querida, que trabalha desde adolescente, e que trabalhou na roça, depois na fábrica de calçados, em serviços domésticos sugeriu que se deveria implantar uma multa aos governantes que prometem e depois não cumprem.

É bom lembrar que os candidatos tem à sua disposição muita grana para fazer a campanha. Quando usam esta grana de forma dissimulada, enganosa, “muitas vezes se fazendo de salvador da Pátria”, com o dinheiro dos outros é pior ainda. O dinheiro administrado pelos governos é que paga salário de funcionários públicos, aposentados, investido em obras, educação, infraestrutura, saúde, vem dos impostos pagos pela grande massa trabalhadora, pelas empresas, pelos empreendedores, pelo agronegócio, transportes, só para lembrar. Não dá para passar por cima desta gente.

A quem vamos dar o cheque em branco para administrar o Rio Grande do Sul e o Brasil? A quem vamos dar nosso voto de confiança? Em caso de dúvidas, pesquise. O voto de cada um é decisivo. O resultado terá impacto futuro. Que Deus nos abençoe.

Apoios

No Rio Grande do Sul, a disputa entre Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) continua em aberto. Eduardo Leite surfa em apoios de peso entre os quais partidos tradicionais como parte do PP e MDB, já que o vice é o Gabriel Souza e nesta reta final recebeu também o apoio do PT que recomenda voto crítico à reeleição do tucano “pelo bem do povo gaúcho e do Brasil e diante das ameaças que representam as candidaturas de Bolsonaro e Onyx”. Entre as autoridades máximas do PT no RS, que recomendaram este apoio: Paulo Pimenta, Tarso Genro, Edegar Pretto, Olívio Dutra, com a anuência dos psolistas Pedro Ruas e Luciana Genro. Grande número de prefeitos do Vale do Taquari e Rio Pardo também estão apoiando o governador que renunciou ao cargo para concorrer a presidente, num projeto que não deu certo. Onyx está recebendo desde o primeiro turno apoio de emedebistas históricos, o que obviamente tem criado constrangimento interno. No segundo turno, o ex-governador Pedro Simon, seu filho, Tiago Simon, o deputado federal Osmar Terra, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entre outros, estão sinalizando apoio à chapa de Onyx. Direção do MDB repudiou em carta, quadros que declaram voto a Lorenzoni. Onyx também está tendo apoio do presidente. Boa parte do PP gaúcho, liderados pelo senador Carlos Heinze apoia a chapa de Onyx Lorenzoni neste segundo turno.

Por daiane