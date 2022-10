Regional da Aslivata realiza clássico entre Rui Barbosa e Sete de Capitão

Esportes

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Aslivata, realizou no domingo, dia 09, os jogos da rodada da volta da fase de oitavas de final. Nesta rodada foram definidas oito equipes em cada categoria para disputa da fase de quartas de final. Pela Série “B” – Região Alta, foi realizada domingo, dia 09, a 7ª rodada com duas partidas em São José do Herval.

Pela categoria de Titulares, jogaram em Forqueta, Forquetense e São Rafael. A partida terminou com placar de 1 x 1. O Forquetense vencia por 1 x 0 até na reta final da partida, quando o São Rafael empatou e se classificou. Em Capitão, com gols de Josué e Ceará, marcados no 2º tempo, o Sete se classificou para a fase seguinte ao vencer por 2 x 0 do Juventude de Guaporé. Em Berlin, o Juventude jogava pelo empate diante do Rui Barbosa. A partida terminou com vitória do Rui Barbosa por 1 x 0, gol marcado por Lucas Neves aos 43min do segundo tempo. O resultado classificou o Rui Barbosa. Em Picada Flor, o Brasil não tomou conhecimento do Canabarrense e venceu por 3 x 0. A rodada ainda teve em Soledade, Missões 0 x 3 Estudiantes; em Mato Leitão, Fluminense 0 x 0 Taquariense e em Muçum, Fortes e Livres 0 x 2 Palanque. Em Imigrante, depois do empate em 1 x 1 entre Ecas e Boavistense, a decisão da vaga foi para os pênaltis com vitória do Boavistense por 4 x 3.

Pela categoria de Aspirantes, tivemos em Forqueta, São Rafael 0 x 3 Minuano; em Capitão, Sete 2 x 0 Juventude de Guaporé; em Berlin, Juventude 1 x 2 Rui Barbosa; em Soledade, Missões 0 x 0 Estudiantes; em Mato Leitão, Fluminense 4 x 0 Taquariense; em Muçum, Fortes e Livres 1 x 1 Palanque e em Imigrante, Ecas 2 x 0 Ouro Verde. Em Picada Flor, Brasil perdeu por 2 x 1 para o Canabarrense levando a decisão para os pênaltis, onde o Canabarrense venceu por 5 x 3.

Jogos para domingo

Valendo pela rodada de ida das quartas de final jogam domingo, dia 16, pela categoria de Titulares, em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete de Capitão; em Marques de Souza, Brasil x São Rafael; em Conventos, Estudiantes x Boavistense e em Taquari, Taquariense x Palanque. Nestes confrontos a vantagem de jogar por dois empates é do Sete de Capitão, Brasil, Estudiantes e Palanque.

Pelos Aspirantes se enfrentam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete de Capitão; em Marques de Souza, Minuano x Ecas; em Conventos, Estudiantes x Fortes e Livres e em Taquari, Fluminense x Canabarrense. A vantagem do empate é do Rui Barbosa, Estudiantes, Fluminense e Minuano. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Jogos da Série “B” – Região Alta

O certame da Série “B” – Região Alta, que tem a participação de sete equipes, realizou no domingo, dia 09, os jogos da 7ª rodada em São José do Herval, onde jogaram São José de Coqueiro Baixo 4 x 1 Relvado e Chapecó 1 x 4 Juventus. Domingo, dia 16, acontecem os jogos da 8ª rodada, que será disputada em Nova Bréscia, onde jogam às 13h30min, São José x Juventus e às 15h30min, Caçadorense “A” x Pouso Novo.

Por daiane