Por que dia 31 de outubro é feriado?

O Alto Taquari

Arroio do Meio, como em outras cidades, especialmente onde é predominante a colonização alemã, adotou a data como feriado municipal dada a relevância da Reforma Protestante. Esse dia é lembrado e faz menção ao dia 31 de outubro de 1517 quando Martinho Lutero publicou suas 95 Teses, estas que previam uma reforma da Igreja Católica, mas o que ele não imaginava é que as suas ações impactariam não só a Igreja, mas a sociedade como um todo.

Segundo o Pastor Jair Erstling da Igreja Evangélica Luterana Brasileira (IELB) de Arroio do Meio, “a grande intenção de Lutero era promover a renovação da Igreja, mas baseada na pregação do Evangelho. Ele queria mostrar que Deus perdoa de graça, mediante da fé que temos em Cristo. Rejeitava a prática da adoração a santos e não via sentido nos votos do celibato obrigatório e da mesma forma, a confissão. Se confessar deve ser um ato voluntário, que faz com que repensemos na graça da salvação. Não devemos pensar que as boas ações que fizermos ou as obras que ajudamos vão comprar o perdão de Deus. Somente a nossa fé nos salva. As obras são os presentes que devemos dar em graça ao que foi alcançado”, reforça.

O movimento luterano ultrapassou as fronteiras da Alemanha e se estendeu a outros países da Europa, chegando ao Brasil em 1824, com a imigração alemã. O grande legado de Martinho Lutero pode ser observado em diversas áreas, sempre com ênfase no que diz a Bíblia. “Muitas comunidades antes mesmo de construir sua igreja, construíram escolas, pois para os luteranos a educação, o trabalho, a economia, a política e, principalmente a ética e a honestidade são os grandes ensinamentos que recebemos e repassamos. Mas somos seres humanos, por isso precisamos sempre lembrar que Deus nos aceita pela fé. Faça ação social e priorize os direitos humanos. Reze pelas pessoas enquanto elas vivem. Estamos passando por um tempo de frieza espiritual. Precisamos reacender a chama do amor a Cristo em nossos corações. E que este feriado seja um dia para refletirmos sobre nossa existência, sobre nossos pensamentos, palavras, gestos e atitudes”, finaliza o Pastor.

Contextualizando

Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Saxônia-Turíngia, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483 (faleceu no dia 18 de fevereiro de 1546). Revoltado com a exploração da ignorância popular, feita pelo frei em nome do papa Leão X, Lutero elaborou uma série de “95 teses contra a venda de indulgências” e afixou na porta da Igreja, entre tantos outros avisos, duas grandes folhas de papel. O papa ordenou retratação de Lutero, mas este, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria Igreja.

Lutero procurou estabelecer uma igreja independente, embora conservasse muitos dos elementos da doutrina católica. Alterou o cerimonial da missa e substituiu o latim pelo alemão nos serviços religiosos. Rejeitou todas as hierarquias eclesiásticas, desde os padres, até o papa. O homem comum poderia comunicar-se diretamente com Deus. Os sacerdotes obtiveram permissão para contrair o matrimônio. Dos sacramentos, conservou o Batismo e a Santa Ceia (Eucaristia).

Poucos anos depois do nascimento de Lutero, em 1500 o Brasil foi descoberto. Porém a igreja Luterana iniciou aqui seu movimento somente a partir de 1800 com a chegada dos imigrantes alemães.

Por daiane