O Alto Taquari

Uma ovelha da raça Santa Inês deu à luz a gêmeos na propriedade onde reside o casal Círio Paulo Kemmer, 53 anos, o Chapolim e Roseli Cristina Kemmer, 47 anos, na Barra do Forqueta, em Arroio do Meio. O parto dos dois machos ocorreu na terça-feira da semana passada.

O fato curioso é que o nome dado aos gêmeos é inspirado na corrida presidencial. Entretanto, em circunstância de irregularidades na gestação, os filhotes do signo de libra, que representa o equilíbrio no zodíaco, nasceram com tamanhos diferentes.

Lula nasceu com um porte muito pequeno. Além da fraqueza nos primeiros dias de vida, não consegue alcançar o ubre da mãe, que não tem nome, para se amamentar naturalmente. Por isso, está sendo amamentado na mamadeira com leite de bovinos cozido e mora dentro da casa com a família Kemmer. “De duas em duas horas berra manifestando fome”, explica o casal.

Já Bolsonaro nasceu com tamanho normal e convive no estábulo com as demais ovelhas e filhotes. Ao todo são mais de 25 ovinos na propriedade que também conta com galinhas poedeiras, gado leiteiro, suínos, além da produção de diversos alimentos para subsistência alimentar.

Círio é marceneiro e auxilia a esposa Roseli que toca a propriedade praticamente sozinha.

Por daiane