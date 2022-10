Ordecow loja de Ferragens e Pet realiza sorteio

O Alto Taquari

Durante todo o mês de setembro a loja Ordecow Ferragens e Pet, esteve com promoções na compra de rações e, no dia 4 de outubro, foi realizado o sorteio, alusivo a data do dia dos animais. A ganhadora foi Raquel Camargo da Barra do Forqueta.

Localizada na Barra do Forqueta, a loja Ordecow Ferragens e Pet é um espaço aconchegante, que oferece produtos diferenciados com uma ampla linha de ferragens, como canos para tubulações de esgoto, de água fria e quente, mangueiras, enxadas, pás, carrinhos de mão, pincéis, acessórios, suporte para espetos e produtos para o quintal. Além disso, oferece ampla variedade de rações para cães e gatos, casinhas, petiscos, cosméticos e acessórios, bem como milho quebrado para aves. Oferece também produtos de ordenha, segurança e praticidade para seus clientes.

Para o proprietário Ederson Ruchert o diferencial da loja é o atendimento ao cliente. “Prezo pelo bem-estar da clientela, oferecendo produtos de qualidade, ambiente descontraído e indicação de produtos adequados para cada necessidade, garantindo a excelência, com um atendimento personalizado, além da satisfação dos clientes”

O proprietário Ederson, agradece a todos que participaram da promoção e convida toda a comunidade e amigos para visitar e conhecer o local. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 12h das 13h15min às 18h30min, no sábado das 7h30min às 17h sem fechar ao meio dia e, aos domingos, das 8h às 11h30min.

A loja está localizada na rua São Miguel, número 533, Barra da Forqueta em Arroio do Meio. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 99772-2828 ou 99852-2929.

Por daiane