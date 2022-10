Oposição sugere construção de novo ginásio para eventos

O Alto Taquari

Nenhum projeto de lei esteve em pauta na sessão ordinária de quarta-feira, na Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. A noite ficou marcada pelo retorno do suplente Pedro da Silva (MDB), no lugar de Cesar Kortz, do mesmo partido, que está de licença pelo período de 60 dias. Silva fez 222 votos na eleição.

Quatro projetos de autoria do Executivo foram enviados para análise das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento. Eles autorizam a abertura de créditos adicionais de R$ 10,74 milhões para aplicação de recursos de emenda parlamentar através de convênio com a Caixa Federal para a pavimentação de diversas ruas no perímetro urbano do município, sendo necessário neste caso também a utilização de recursos próprios como contrapartida; alteram dispositivos na lei que concede incentivos à Fama Representações Comerciais Ltda; criam um cargo de agente de contratações e pregoeiro, quatro cargos de operário e dois cargos de pedreiro e um cargo de tesoureiro; abrem créditos adicionais de R$ 780.216,00, para convênio com a Caixa Federal para a pavimentação na Estrada na Picada Arroio do Meio, despesas na Rede de Água de Rui Barbosa, entre outras providências. Também segue em análise projeto que altera exigência mínima de escolaridade para cargo de operário especializado de 6ª série, para 4ª série do Ensino Fundamental concluída e Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria mínima “B”.

COMBATE À DENGUE É TEMA NAS ESCOLAS – Maria Helena Matte (MDB) comentou a respeito do programa de saúde nas escolas, em que a equipe de agentes epidemiológicos tem visitado os educandários municipais para explanar a questão da dengue. Afirmou que estão sendo muito bem-recebidos. Reforça que a proliferação só termina com a eliminação dos criadouros do mosquito e que a criança entende isso e leva a sério, transmitindo para a sua família. Por último, pediu pela desinsetização nos bairros, principalmente nos bueiros.

MOÇÃO DE APOIO A SUSEPE E GINÁSIO DE EVENTOS – Fernando Kuhn (MDB) sugeriu que a Casa faça uma moção de apoio em prol dos aprovados do último concurso público da Susepe, por maior celeridade dos próximos processos do certame, gerando economia para o RS e avanços na segurança pública. Reforçou pedido por asfalto nas escolas Dona Rita e Getúlio Vargas, que são as únicas que não possuem pavimentação. Também falou do baile da primavera promovido pelo grupo Helmuth Kuhn. Diante do sucesso do evento, salienta que há a preocupação com a festa de 40 anos, no próximo ano. Que o PA-Rural não deverá ter lugar suficiente. Assim, sugeriu que a Administração pense em construir uma área maior para eventos. “Que se compre pelo menos a área nessa gestão, ou se dê o início da obra, para ser continuada pelas próximas gestões”.

RETRIBUIÇÃO NAS URNAS – Roque Haas, o Rocha (PP) agradeceu às pessoas que deram seu voto aos candidatos a deputado Afonso Hamm e Dirceu Franciscon, que fizeram uma boa votação em Arroio do Meio. Destacou a importância de votar nas pessoas que realmente ajudam o município.

REDISCUSSÃO DA CONCESSÃO DA ERS-130 – Paulo Heck (MDB) falou sobre a ERS-130, que registra acidentes praticamente diários. Lembrou que havia um edital de leilão e este não saiu. Observou que o Executivo do Município defendia esse projeto e, por outro lado, empresas e entidades eram contra, tendo em vista a maneira que foi projetado. Disse que foram contra questões como: projeto mal elaborado que não atendia as necessidades; tarifa exorbitante; sistema de cobrança ultrapassado; fundo garantidor onerar a tarifa em 40%; apenas um terço da arrecadação seria aplicado em obras; prazos para o início da execução de obras não era claro. Assim, sugere à Câmara a elaboração de um ofício para que se volte a discutir a situação, para que o projeto atenda às reais necessidades dos municípios, destacando pontualmente o perigo nos cruzamentos e acessos a diversos bairros e localidades. Frisou que os problemas da rodovia devem aumentar ainda mais com a visitação dos turistas ao Cristo Protetor, em Encantado.

ESGOTO AO CÉU ABERTO NA RUA JOSÉ ARNOLD – Ângela Beatriz Friedrich (MDB) pediu melhorias no trevo do antigo posto Pantera, no cruzamento da rua Helmuth Kuhn com a rua Presidente Vargas. Que no local há muito tráfego de caminhões, com pouca visibilidade. Ainda, que na rua José Arnold as pessoas reclamam do cheiro de esgoto. Comentou sobre uma situação em que estouraram canos e o esgoto ficou ao céu aberto. Assim como, a área verde está abandonada, originando a criação de insetos. Por último, disse que os asfaltos estão muito esburacados.

ORÇAMENTO PARA PEQUENAS OBRAS – Vanderlei Majolo (PP) falou da peregrinação da eleição, o que permitiu um contato mais frequente com as pessoas. Que a comunidade volta a relatar situações relacionadas à Administração Pública. Reforça que sempre defendeu as pequenas coisas e que, em contato com a Administração, cobrou que todas as menores situações sejam atendidas no próximo ano como: melhorias nas pracinhas; academias ao ar livre; iluminação pública; calçadas em imóveis públicos; estradas de chão mais distantes; auxílio às entidades esportivas e às sociedades de água. Em aparte, o vereador Nelson Paulo Backes (PDT), lembrou do acostamento da VRS-811 entre Bela Vista e Rui Barbosa. Majolo disse que esse é um projeto de suma importância e acredita que o orçamento o comporte para o próximo ano.

NOVA LIGAÇÃO ENTRE BELA VISTA E RUI BARBOSA – Pedro da Silva (MDB) agradeceu pelo bônus destinado aos funcionários da saúde, mas defende que se estenda para todos os servidores que sofreram com falta de reajustes durante a pandemia. Pediu atenção especial na manutenção de áreas verdes e praças considerando que menos pessoas irão viajar no verão. Sugere uma ligação do bairro Bela Vista com o bairro Rui Barbosa, através da rua Liberdade, num trecho de 200 metros, que será bem aproveitado pela frota municipal e agricultores. Por último, disse que na próxima eleição se apoie mais candidatos do Vale do Taquari, principalmente para deputado estadual.

PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA BELA VISTA – Nelson Paulo Backes (PDT) repercutiu um trabalho de visitação às escolas. Disse que passado o pleito do dia 30 de outubro, devem reiniciar a construção da creche na Barra do Forqueta e do novo prédio no imóvel da escola Getúlio Vargas em São Caetano. Que na escola Bela Vista poderia se resolver urgências: algumas portas precisam de reforma; a biblioteca tem espaço pequeno e problema no piso; a retirada de duas caixas d’água que não são mais utilizadas. Que a Escola tem 382 alunos, destes 48 estão no programa Mais Educação e 34 no turno integral e tem problema de espaço. Diante disso lembrou que há um espaço ocioso, onde havia uma cancha de bolão, que poderia ser transformado em salas de aula. Defendeu que se contrate pequenas empresas para fazer as obras. Por último observa que a pracinha da área do CNEC poderia ser melhorada para o verão.

MAIS UNIDADE NA ESCOLHA DE REPRESENTANTES – Alessandra Brod (PP) falou sobre o mês de outubro, de muitas comemorações e símbolos fundamentais para a população. Destacou a festa da terceira idade no dia 21 de outubro, voltada para todos os idoso do município, inclusive para pessoas que não fazem parte dos grupos. Momento de lazer para essas pessoas, festa e confraternização. Também falou sobe o Outubro Rosa e a importância dos cuidados com o câncer de mama. Em termos de eleição, defendeu a importância de ter uma unidade do Vale do Taquari, em questão de representantes no âmbito estadual e federal. Destacou a dificuldade com a biometria, que atrapalhou a eleição. “Muitas pessoas desistiram de esperar”. Frisou ainda que muitos dos deputados que foram apoiados no município lograram êxito na eleição. Mas que há muitas verbas para serem buscadas ainda neste ano. Por isso é essencial que eleitores votem nos mesmos representantes apoiados pelos vereadores, considerando as portas e trânsito político na AL/RS e Brasília. Por último, faltando cerca de três meses para finalizar o ano, solicita mais uma vez a reformulação do regimento interno.

INCENTIVO AO COMÉRCIO E A CULPA DOS PARTIDOS – José Elton Lorscheiter, o Pantera (PP) parabenizou o CDL pela campanha de final de ano – Arroio do Meio é Show – com 70 ganhadores e R$ 70 mil em prêmios. Pediu que as pessoas prestigiem o comércio local, peçam a nota fiscal e concorram e que se valorize as empresas que dão retorno para o município. Observou que na eleição, mais uma vez o Vale ficou sem representante em âmbito estadual. “Os culpados não são os eleitores e sim os partidos. O meu, por exemplo, colocou três candidatos, mas a soma teria garantido um. Não temos espaço para ter 15 candidatos”. Parabenizou o baile do grupo de danças Helmuth Kuhn, bem como o trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo nas escolas, conscientizando sobre o mosquito da dengue.

MÉDICOS NOS POSTOS E GINÁSIO DE EVENTOS – O presidente Marcelo Luís Schneider (MDB) agradeceu pelos votos para os candidatos do seu partido e disse que “temos novamente as portas abertas junto a esses representantes”. Falou sobre o seu requerimento, no qual pede a colocação da goleira junto a área verde no bairro Navegantes. Se disse preocupado com a questão do agendamento de médicos e defendeu ser necessário que tenha um médico no posto, pois as pessoas não sabem quando vão ficar doentes. Que se deixe algumas fichas de demanda livre e, não tendo essa alternativa, elas procurem o plantão do hospital. Ainda, se referiu sobre um ginásio municipal, que faz muita falta para o município, principalmente para competições oficiais e eventos maiores. Finalizou parabenizando o Helmuth Kuhn pelo bem que faz a comunidade, assim como os outros grupos.

Por daiane