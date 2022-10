Oposição questiona terceirizações na secretaria de Obras

O Alto Taquari

Após uma sequência de sessões mornas sem truculência, um clima eletrizante e debates mais aprofundados e maduros, marcaram a sessão ordinária de quarta-feira, da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Com voto de minerva do presidente Marcelo Luís Schneider (MDB), a oposição rejeitou o projeto que visava reduzir a escolaridade mínima de 6ª para 4ª série do cargo de operário especializado.

Outros dois projetos, foram aprovados por unanimidade. Eles tratam da concessão de incentivos à Fama Representações Comerciais Ltda; e abertura de créditos adicionais de R$ 780 mil para aplicação dos recursos advindos de emenda parlamentar através de convênio com a Caixa Federal para a pavimentação de Estrada na Picada Arroio do Meio no valor de R$ 238.856,00, sendo necessário contrapartida de R$ 90 mil. A projeto prevê ainda a inclusão de R$ 70 mil do Governo Estadual para Rede de Água de Rui Barbosa, dentre outras providências.

Ficou retido na Casa projeto que cria e amplia o número de vagas de cargos no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo Municipal: um cargo de agente de contratações e pregoeiro; quatro cargos de operário; dois cargos de pedreiro e um cargo de tesoureiro. Outros sete projetos de autoria do Executivo deram entrada para análise das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento.

A data da próxima sessão ordinária do Poder Legislativo de Arroio do Meio, a primeira do mês de novembro, ainda será definida, tendo em vista a primeira quarta-feira do mês, dia 2, ser feriado nacional.

MAIS DE R$ 3,4 MILHÕES EM TERCEIRIZAÇÕES

O debate mais acalorado da noite ficou em torno do pedido de informações da bancada do MDB relacionados ao contrato 133/2022, que prevê despesas de R$ 3,4 milhões em serviços de escarificação, estabilização, compactação e nivelamento de subleito, umidificação de leito, limpeza geral de valetas, carregamento de material, transporte bora fora, transporte de material, rompimento de rochas e desagregação, entre outros.

A bancada emedebista pediu a cópia da licitação, do projeto de execução, das datas, locais (com coordenadas geográficas), especificações detalhadas sobre os serviços feitos, materiais e sua origem, frota, quilometragem, medições, entre outras particularidades.

Paulo Roberto Heck (MDB) recordou de uma série de serviços prestados na gestão anterior – Programa Passo à Frente, abertura e alargamento de vias, terraplanagens silos trincheira e toda a manutenção de acessos – e que não são mais oferecidos, salientando que agora há mais máquinas e menos estradas de chão. Questionou os motivos para o contrato com uma empresa de Santa Maria para recuperar as estradas. “Com isso poderia ser feito muito mais asfalto, como defendiam na gestão anterior”. Segundo ele atualmente nem são feitas as manutenções das estradas do interior, que estão em péssimas condições. Defendeu que os serviços poderiam ser muito bem feitos pelos servidores da prefeitura e que há maquinário. O fato de ninguém falar do referido projeto lhe causou estranheza, avaliando que isso é falta de gestão. “Corre risco de em poucos meses o dinheiro entrar pelo ralo”.

Roque Haas (PP) o Rocha retrucou: “se tu fosses tão bom, tinha seguido na secretaria. Foi um péssimo secretário de Obras e Agricultura”, criticou.

Enquanto defensor do ‘Programa Asfalto Para Todos’ na legislatura passada, Vanderlei Majolo (PP) analisou que a terceirização representa apenas 10% de mais de R$ 30 milhões em infraestrutura de vias, asfaltamento e pavimentações. Importante para auxiliar na programação de obras ao longo dos próximos quatro anos e atender melhor a população. “As próximas gestões vão ter que pelear muito para alcançar essas estatísticas”, justificou.

Marcelo Luís Schneider avaliou que cada um interpreta como quiser, mas acredita que a população não é mais tão ingênua. “Aumentaram muito os contratos de comunicação; da captação de recursos; e da ouvidoria. Como fazer mais com menos, se tem menos ruas para cuidar e precisam contratar mais disso e daquilo? Antes se fazia com mais ruas e com o mesmo número de funcionários. O colega tem razão, isso é má gestão”. Schneider reforçou que tal contrato foi feito às escuras e nenhuma empresa da região foi contatada. “Foi feito com uma empresa de Santa Maria. É dinheiro da comunidade. Isso é rasgar o dinheiro do povo. É preciso uma explicação, pois não tem menos gente, nem menos máquinas. Não aumentou o número de ruas”. Frisou que tal valor poderia ser utilizado em muitas outras coisas, como a construção de um ginásio. Assinala que as estradas do interior estão cheias de “borrachudos”. “Uma vergonha. Isso não está certo”, expressou.

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Antecedendo a sessão, a pedido da vereadora Ângela Beatriz Friedrich (MDB), a educadora especial Márcia Almansa da Silva, apresentou um projeto para a instituição do Centro de Atendimento Educacional Especializado de Arroio do Meio. A proposta visa a criação de um local voltado para crianças e adolescentes com alguma necessidade especial e dificuldades de aprendizado, da rede pública e particular de ensino, com atendimento no contraturno, com equipe multiprofissional, ferramentas e metodologias pedagógicas. O plano de atendimento específico prevê arte terapia, musicalização, equoterapia, vivências ao ar livre, libras e braile, e o apoio de empresas e estabelecimentos. Segundo Márcia, há mais de 119 crianças na fila para diagnóstico mais preciso, e que Arroio do Meio tem condições orçamentárias, sociais e culturais para desenvolver este tipo de iniciativa.

Nelson Paulo Backes (PDT) observou que é essencial que o ser humano seja olhado de perto. José Elton Lorscheiter (PP) afirmou que certamente a proposta será analisada pela Administração. Paulo Roberto Heck parabenizou a apresentação e se colocou a disposição para ajudar. Alessandra Brod (PP) frisou que tudo precisa ser bem pensado para ser colocado em prática, como estudos de impacto orçamentário. Pedro da Silva (MDB) também cumprimentou a iniciativa.

Vanderlei Majolo lembrou que o município já sancionou o projeto do autismo em 2021 e que foram triplicados os contratos de monitores nas escolas. Concorda que falta especialização, mas que também pode ser ampliado o projeto de lei que já se possui. Avalia que para desenvolver o projeto apresentado é necessária uma união de forças e grande investimento.

Maria Helena Matte (MDB) disse que projeto significa muito para as famílias. “O município tem capacidade para implantar esse trabalho e também pode buscar políticas públicas para atender essas necessidades”.

Fernando Kuhn (MDB) parabenizou a proposta e disse que a ONG Coração Azul chegará no município para agregar muito. Contou que fez quatro anos de transporte de alunos para a Apae, em Lajeado, sendo possível verificar de perto as dificuldades das famílias, inclusive, no que tange à condição financeira. Avalia que a pessoa especial precisa de atenção, principalmente da mãe e essa não tem como trabalhar. “Hoje o especial tem direito a um salário mínimo, que é pouco. As mães também precisam de cuidado”. Em aparte, Roque Haas complementou que as famílias que ganham mais de dois salários mínimos, a criança perde o direito ao salário. Kuhn lembrou que as crianças bem encaminhadas, com pouco mais de dez anos são desligadas das Apae, mas precisam de continuidade, o que se torna muito oneroso para as famílias. “Não é barato”.

Marcelo Schneider sugeriu que o grupo protocole o projeto junto ao Poder Executivo e que o Legislativo será parceiro para aprovação da proposta.

ASFALTO PARA ARROIO GRANDE – Boa parte dos vereadores também repercutiu a conclusão de mais uma etapa do asfalto da ERS-482 em Arroio Grande. Paulo Backes destacou o benefício que isso traz à comunidade. José Elton Lorscheiter observou o fim da poeira e a possibilidade da retomada de eventos. Paulo Heck falou que a obra é de todos os munícipes, pois todos vão ajudar a pagar o financiamento. Pedro da Silva disse que além de terminar com a poeira, vai ajudar as empresas, com a diminuição de gastos.

PROJETOS PARA AGRICULTURA – Roque Haas, enalteceu o Programa Bônus Produção. Destacou os reajustes nos incentivos e que logo virá um projeto para aumentar as horas máquinas para os produtores rurais. Disse ainda que certamente há mais demandas, mas que passo a passo o agricultor será colocado onde merece. Afirmou que se hoje o município está onde está é graças aos agricultores. Observou que a luta é para que se faça com que o jovem permaneça no campo, considerando que mais de 70% dos agricultores são aposentados.

TELECOMUNICAÇÕES PRECÁRIAS NO INTERIOR – Nelson Paulo Backes reforçou a necessidade de melhorias em telecomunicações no interior. Como a falta de internet em Arroio Grande e falta de torre de telefonia em Picada Arroio do Meio, importantes para produção integrada. Pediu a intermediação do Poder Público para contatar as empresas fornecedoras de sinal. Ainda, lembrou que participou de um encontro onde foi realizada a entrega de Chromebooks para as escolas que irão promover uma revolução no ensino. Também, lembrou da importância da inauguração de mais duas salas na escola Raio de Sol.

MELHORIAS EDUCAÇÃO E MAIS PACIÊNCIA – José Elton Lorscheiter, o Pantera destacou ampliação estrutural na Escola Raio de Sol, permitindo aumentar o atendimento de 99 para 118 crianças, auxiliando na diminuição das filas. Elogiou o trabalho dos professores, que têm o dom de cuidar das crianças. Lembrou da pandemia, que certamente impactou em déficits educacionais e em muitas perdas e especialmente durante dois anos. Refletiu, dizendo que as pessoas estão sem paciência, antes de criticar, devem olhar para trás. Por último, parabenizou o evento de bocha que ocorreu durante o final de semana no município.

DUPLICAÇÃO E MELHORIAS NA ERS-130 – Pedro da Silva sugeriu a busca por melhorias na ERS-130, que é cenário de vários acidentes e que, se seguir assim, logo será conhecida como rodovia da morte. Que se faça a duplicação e a colocação de uma elevada. Com o início de nova gestão no Estado, Pedro que também foi vítima de acidente na rodovia, pede que se crie uma comissão para ir atrás de recursos para duplicação. Assim como, melhorias na rótula. Além de inciativas paralelas por parte do município.

NOVOS CARGOS EM ANÁLISE – Ângela Beatriz Friedrich disse ser contra o projeto retido nas comissões internas que propõe novas vagas por meio de concurso público. Disse estar apreensiva quanto ao impacto orçamentário e acha desnecessárias tantas vagas, as quais, em um ano, representarão uma despesa de aproximadamente R$ 1,1 milhão. Disse que poderia ser feito o investimento em outros projetos, como Centro de Atendimento Educacional Especializado.

Alessandra Brod (PP) explicou que alguns cargos já existiam e outros são apontados pela promotoria para melhorias necessárias. Além disso, as demandas estão aumentando em todos os setores, havendo a necessidade de mais servidores. Isso se deve ao crescimento do município.

Vanderlei Majolo disse ser plausível a preocupação de Ângela, mas está sendo atendido o pedido por concursos por parte da bancada do MDB. Citou ainda outras saídas que necessitarão de reposição do funcionalismo.

Marcelo Schneider afirmou que MDB pediu para fazer um certame para as vagas que tem.

MAPEAMENTO DE HIDRANTES, TRAVESSÃO E CRECHE EM PALMAS – Fernando Kuhn revelou que foi interlocutor do município em reunião com o Corpo de Bombeiros Militar de Lajeado a respeito do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) que será instalado no município. Que na ocasião o projeto foi apresentado para empresários, tendo sido esclarecida a forma que irá funcionar. Nesta mesma linha, disse que foi buscar informações junto a Corsan, de onde estão instalados os hidrantes do município. Verificou que muitos não têm capacidade para abastecer um caminhão ou estão enterrados e sem acesso. Referente aos asfaltos, disse que foi cobrado por moradores da rua João Antônio Rauber. Que estava no projeto dos R$ 14 milhões e não se fala mais em contemplação. Por último, sugeriu a implantação de uma escola de Educação Infantil em Palmas.

OUTROS ASSUNTOS

• Ângela Frierich reclamou das estradas interioranas que estariam intransitáveis. Ainda, que há dois anos pede limpeza das áreas verdes, o que não é feito. Por último, pediu por um acostamento da rua José Artur Schroeder, que está perigosa para os pedestres.

• Alessandra Brod repercutiu reunião sobre o trânsito urbano de Arroio do Meio que levantou vários pontos a serem melhorados. Sugeriu um novo estudo para novas possibilidades para o fluxo e estacionamento. A vereadora também destacou o êxito da arroio-meense Maria Lansing que se tornou rainha regional da terceira idade.

• Vanderlei Majolo anunciou que foi autorizada a licitação do prédio para instalação de uma nova escola de Educação Infantil no Bairro Barra do Forqueta.

• Maria Helena Matte reclamou das condições das calçadas de passeio, inclusive, junto a prédios públicos.

• Marcelo Schneider voltou a lamentar a condição ruim do trevo de acesso a cidade.

