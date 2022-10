Mudanças, inversão de valores e censura

Apartes

Estamos há alguns anos vivendo no mundo mudanças profundas. É um jogo complexo. Não é fácil entendê-lo. No patamar da geopolítica, grandes players fazem as suas jogadas, o que envolve decisões políticas, econômicas e sociais de países como China, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Rússia, Índia, Coreia do Norte e Sul…Tem ficado bastante evidente que a China detém um poder cada vez maior em acontecimentos que afetaram a vida de milhões de pessoas recentemente como a pandemia, cujas consequências serão sentidas durante muitos anos.

Na América Latina, o Brasil tem protagonismo pelas riquezas, por seu povo, por ainda ser um país cujo governo defende liberdades individuais e econômicas. Neste cenário complexo, há muitos interesses em jogo com uma movimentação para que a esquerda assuma o poder, a exemplo de países como Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Nicarágua…Às vésperas da eleição do segundo turno, o pleito na história mais recente não esteve tão polarizado. Muita gente lamenta esta polarização. Mas não tem como ser diferente. Quem vai conduzir melhor o país, defender nossa soberania? E, apesar de consequências econômicas, temos que considerar que a defesa de valores como honestidade, coragem, transparência, abnegação, empatia e acima de tudo liberdade com o povo são fundamentais.

CENSURA – Infelizmente, esta eleição trouxe para o cenário muitas notícias falsas, muitos recortes produzidos de forma maldosa que podem enganar pessoas que se informam pouco, ou só por determinadas fontes, a exemplo do consórcio de veículos. Mas de qualquer forma sempre é melhor que tenhamos liberdade de expressão do que a censura parcial ou plena, que no caso do Brasil já está representando uma ameaça. Nos últimos meses vários jornalistas e empresas de comunicação, foram censurados e multados ou desmonetizados. Esta semana a Jovem Pan tradicional empresa jornalística que tem programas no rádio, TV e plataformas digitais foi censurada, de forma parcial. O deputado federal Marcelo Van Hattem (Novo) que fez no RS a segunda melhor votação com 256.913 votos, em Arroio do Meio fez 837 votos, foi voz ativa na quarta-feira, com um pronunciamento contundente contra a censura imposta ao veículo de comunicação. Pessoalmente não acreditava que a censura aos meios de comunicação e ao jornalismo pudesse voltar depois de tantos anos e justamente pelas representações feitas pelos partidos de esquerda, com o intuito de derrubar e desumanizar o presidente Jair Bolsonaro.

Estratégias eleitorais

No cenário nacional as campanhas de Lula e Bolsonaro têm se valido de estratégias diferentes nesta reta final. Bolsonaro tem conquistado apoios importantes de governadores eleitos e prefeitos de estados como Minas Gerais, Paraná, Goiás, Santa Catarina e São Paulo. Senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro representa um apoio importante para a campanha de Bolsonaro, por tudo que representou a Lava Jato, contra a corrupção. Este embate se fundamenta principalmente na intenção de Lula, pelo menos no que tem dito em comícios de derrubar definitivamente o que foi levantado pela Lava Jato, no sentido de absolver centenas de condenados, o que já vem ocorrendo e certamente recuperar os valores que haviam sido devolvidos aos cofres públicos.

Um dos aliados fortes de Lula neste segundo turno é o deputado federal André Janones (Podemos -MG) que assumiu o comando das redes digitais, área em que a campanha de Bolsonaro tem engajamento maior. Janones tem ido “para o vale tudo”. Simone Tebet (MDB) que concorreu a presidente da República também entrou em cheio na campanha de Lula. Como candidata a presidente ela ficou em terceiro lugar com 4,2% do votos no Brasil. Apesar da articulação da senadora, que como acompanhamos , fala muito bem, surpreendeu a baixa votação que ela obteve na sua cidade natal em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde foi prefeita entre 2005 a 2010. Ela encerra um mandato de oito anos como senadora e nas últimas eleições, ela fez apenas 3.590 votos. Qual a razão da pouca adesão dos eleitores em sua terra natal? Bolsonaro fez 33.397 votos e Lula, 24.636. Algo não bate. Terá sido a participação e a atuação na CPI da covid-19 como aliada de Renan Calheiros? Ou terá sido apenas voto útil?

Nesta reta final de campanha, entre tantos apoios são disputados votos nas igrejas. Não é de hoje que durante as campanhas eleitorais, candidatos procurem se aproximar de padres e pastores. Isto sempre ocorreu, também em cidades pequenas como Arroio do Meio, principalmente em templos evangélicos.

A esposa do presidente da República, Michele é evangélica e Bolsonaro tem defendido sistematicamente pautas cristãs, durante seu governo deverá somar maior votação neste público. Lula teve no início e durante seu governo, apoio da igreja católica, incluindo bispos, padres e leigos através de trabalhos sociais e comunidades eclesiais de base. Pelo que se observa mais recentemente este apoio já não é mais unânime. Em sermões e nas redes sociais, padres e religiosos católicos tem se manifestado a favor da reeleição do presidente Bolsonaro, condenando atuação de ditaduras de esquerda. Já Lula, que durante a campanha já disse que não precisa de igreja para “falar com Deus”, acaba de divulgar uma carta aos evangélicos e católicos em busca de votos.

Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni

Os candidatos que disputam o segundo turno para as eleições ao governo do Estado, fizeram um debate bastante acalorado na quarta-feira na Federasul. Entre troca de farpas, concordaram na necessidade de diminuir a carga tributária, para o equilíbrio e ajuste fiscal. Leite também chamou atenção para o tamanho do Estado. Exemplificou dizendo que o número de professores no RS e no Paraná é semelhante ( 60 mil). Mas enquanto no Paraná, os aposentados são cerca de 40 mil, no RS são 110 mil, provocando um déficit previdenciário, resultando na necessidade de reformas previdenciária e administrativa

Por daiane