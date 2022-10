O Alto Taquari

A Administração de Marques de Souza recebeu mais uma retroescavadeira nova adquirida com recursos próprios. Trata-se de uma máquina da marca JCB/3CX, tração 4×4, cabina fechada com película, com sistema de segurança ROPS e FOPS, com ar condicionado quente e frio, original de fábrica, modelo 2022.

Segundo o prefeito Fábio Mertz (PP), o equipamento foi comprado com recursos próprios ao valor de R$ 435 mil. Será utilizado pelas Secretarias Municipais de Obras e Agricultura para atender as demandas na zona urbana e no interior. “Nosso município passa por um processo acelerado de desenvolvimento e necessitamos estar bem equipados para dar conta dos trabalhos, sejam eles na zona rural para recuperar as estradas e fazer as terraplenagens ou na área central.”

Mertz ressaltou a importância de investir nas demais áreas como educação, saúde e infraestrutura para poder acompanhar o crescimento de todos os setores e da população, atribuído às obras de duplicação da BR-386. “Realizamos todos estes projetos com uma gestão enxuta, tanto que temos uma das menores folhas de pagamento do Vale do Taquari, hoje em 25,58%.”

Para o vice-prefeito Lairton Heineck (Republicanos), a compra de novas máquinas ajuda a ampliar e modernizar a frota do município para atender com mais agilidade os pedidos nas Secretarias de Obras e Agricultura.

A entrega ainda foi prestigiada pelos vereadores Osmar Finatto (Republicanos), Lorival Pauwlo Fleck (PP), Rudi Heid (PTB), Wilkyns Gross (PTB), Sandra Scherer (PP), Roberto Kremer (PTB), Amenófis Stacke (Republicanos), Edelgard Luersen (Republicanos), secretários da Administração Ricardo Kich, de Obras Marcelo Stoll e funcionários da prefeitura.

Para lembrar

A outra máquina foi entregue em maio. A compra foi feita com recursos de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil e contrapartida de 289.700,00 do município.

Por daiane