Mais do que os metais, ladrões levam representações da história e da cultura das comunidades

Os furtos e vandalismo em cemitérios da região não são uma prática recente. Em anos anteriores o AT já registrou este crime em vários cemitérios, tanto de Arroio do Meio como de outros municípios. Mas a onda de furtos registrada em julho, foi de uma amplitude incalculável e abalou as comunidades católica e luteranas, que tiveram suas sepulturas desrespeitadas. Centenas delas ficaram sem qualquer registro que pudesse identificar os falecidos. Um crime que vai muito além do bem material e lesa toda a sociedade, pois para além dos metais, foi furtada parte da história e da cultura das comunidades.

O professor de História e de Relações Internacionais da Univates, Mateus Dalmáz, afirma que o cemitério fornece muitas informações. Tudo que está sendo colocado nas lápides dão respostas a respeito da história e da cultura da comunidade. Explica que os sobrenomes das pessoas sepultadas dão informações sobre a mistura de povos, a origem dos povos, se são de origem germânica, italiana, portuguesa, qual família casou, com qual. “É uma informação possível de se obter simplesmente observando os sobrenomes das pessoas que estão enterradas lá, a data de nascimento e morte. É possível identificar se a comunidade em torno do cemitério é muito antiga, caso as primeiras mortes sejam de períodos mais longínquos. Existem cemitérios que os túmulos mais antigos são de pessoas que morreram no século XIX, por exemplo. Então isso já indica que a cidade tem uma ocupação bastante antiga. Se o cemitério tem datas de morte mais recentes, então aquela comunidade em torno do cemitério é mais recente”.

Ele, que por um longo período participou do grupo de pesquisa “Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade e ideologia”, vinculado ao curso de História da PUC-RS, também observa que a questão econômica das famílias também está presente nos cemitérios. “Normalmente, na parte central do cemitério, numa espécie de área privilegiada do cemitério, estão localizados os túmulos mais suntuosos daquelas famílias que podem ser consideradas as mais prósperas da cidade. E quanto mais a gente se aproxima da periferia do cemitério, menos suntuosidade há nos túmulos. Então a gente também pode deduzir, pela geografia do cemitério, algum aspecto socioeconômico da comunidade ao redor”.

A religiosidade da comunidade também fica evidente nestes espaços. Os túmulos informam sobre a crença das pessoas, se é católica, evangélica ou ainda sem representação simbólica religiosa. “A forma como os vivos lidam com a morte, dependendo do que os vivos colocam nos túmulos, textos e adereços, a gente pode deduzir se a comunidade local é muito religiosa ou não. Se for muito religiosa, haverá citações bíblicas. Haverá símbolos relacionados ao cristianismo. Se a comunidade não for muito religiosa, textos e adereços terão um sentido mais laico, menos religioso. Serão textos que têm a ver com a pessoa que está enterrada ali. Os símbolos têm a ver com o cotidiano da pessoa que está enterrada ali. De modo que quanto menos religioso é o conteúdo de um túmulo, mais individualizado está o morto. Então a gente pode perceber um processo de individualização da morte, um processo de laicização das representações simbólicas da morte”.

Para o professor, é possível identificar características da comunidade a partir daquilo que ela própria deposita nos túmulos dos seus entes. Assim, na medida que ocorrem os furtos dos objetos que têm algum valor, especialmente os de metal, se deixa de ter acesso a essa quantidade de informações que foi depositada no cemitério no decorrer de décadas, décadas e décadas. “A gente perde bastante informação sobre a história e a cultura de uma comunidade pelo simples sumiço das representações simbólicas dessa história e dessa cultura”.

Forma de lidar com a morte mudou ao longo do tempo

AT – Como as famílias podem registrar e se precaver da perda da sua própria história?

Mateus Dalmáz – A comunidade local, no momento de ornamentar os túmulos, acaba depositando representações simbólicas de sua visão de mundo, de seus valores, de sua cultura, de sua história. E é perfeitamente possível identificar que em túmulos mais antigos, ou seja, nos túmulos das pessoas que morreram no início do século XX, na virada do século XIX para o XX, até pelo menos a primeira metade do século XX, até a década de 1950, mais ou menos, existem nestes túmulos muitos ornamentos, adereços, epitáfios com significado religioso. Significa que nos cemitérios do Rio Grande do Sul do Brasil, de um modo geral, e aqui na região não é diferente, que as comunidades tinham na religião cristã uma forma de lidar com a morte, uma forma de se confortar diante da morte. Entretanto, observando túmulos mais recentes e quando eu digo mais recentes da segunda metade do século XX em diante, especialmente os túmulos já na virada do século XX para o XXI, os túmulos da década de 1990, dos anos 2000 em diante, estes túmulos contêm um conteúdo religioso em quantidade bem menor. Significa possivelmente, que, na atualidade, a forma de lidar com a morte por parte da comunidade local ainda é religiosa em uma porcentagem, mas na maior porcentagem, a forma de lidar com a morte é laica e não religiosa, e a forma não religiosa é individualizando o morto. E a individualização do morto acontece com a colocação no túmulo de uma série de informações sobre quem foi o morto. Não apenas o nome, o sobrenome, a data de nascimento e morte, mas também a profissão, objetos pessoais, a cor favorita, algo que o morto gostava de fazer, um hobby. Então a gente encontra objetos pessoais, um chapéu, uma chave, um volante de automóvel. Em alguns cemitérios encontramos, por exemplo, até mesmo uma motocicleta. Do lado do túmulo, encontramos o quarto que o morto usava, simplesmente transportado para o cemitério, como se lá fosse a nova morada do indivíduo. Até a quantidade de representações simbólicas da vida do indivíduo que está enterrada no cemitério. Acaba sendo uma maneira de as famílias produzirem uma espécie de negação da morte e perpetuação da vida, como se o morto tivesse simplesmente se mudado de um lugar para o outro. E neste outro lugar, que é o cemitério, há várias informações sobre quem ele era, o que ele gostava, o que ele pensava. E é o túmulo que está dando essas informações. Então me parece que a ornamentação dos túmulos com textos e adereços é uma maneira da comunidade expressar a forma como lida com a morte. E a forma como lida com a morte acaba sempre sendo uma espécie de negação da morte. Ou a negação da morte é feita através da religião, como era frequente no passado, ou a negação da morte é feita através da individualização do morto, como é feito mais recentemente.

AT – Desde quando as sepulturas retratam os costumes e a cultura de determinado momento da sociedade?

Mateus Dalmáz – Desde a origem dos cemitérios nas sociedades cristãs ocidentais, o cemitério guarda aspectos da cultura da comunidade. Originalmente, os cemitérios em sociedades cristãs ocidentais ficavam dentro da própria igreja, no assoalho. Nas primeiras igrejas que se tem notícia no Ocidente e mesmo no Brasil colonial, as primeiras igrejas erguidas por jesuítas e por portugueses católicos de um modo geral, tinham no assoalho o local de depósito dos caixões. Era o cemitério embaixo da própria igreja, o que dava uma conotação bastante religiosa para a forma de se lidar com a morte. Com o passar do tempo, os cemitérios saíram de baixo da igreja e passaram a se localizar do lado da igreja. Tinha-se então a igreja como sendo uma espécie de prédio principal na praça da cidade e do lado, o cemitério também. Portanto, a morte era muito associada a uma forma cristã religiosa de lidar com ela. E assim foi o cemitério do lado da igreja, ocupando um espaço privilegiado na praça central da cidade, por muito tempo, por muitos séculos. Somente no século XIX é que as cidades no Ocidente, então na Europa, na América, o mesmo tranquilamente dá para se dizer a respeito do Rio Grande do Sul, do Vale do Taquari, na medida que as cidades crescem – e o grande crescimento urbano aqui na América Latina das principais cidades acontece na segunda metade do século XIX – existe uma pressão da comunidade que mora em torno do centro por maior higienização e por maior cuidado básico com limpeza e saúde pública. Então, há uma pressão para que o cemitério seja removido da parte central da cidade e ocupe um espaço na periferia, de preferência num ponto alto, num morro afastado. De modo que a cidade pudesse crescer no entorno da praça com o poder público, com o comércio, com as atividades de serviços e as residências e os bairros. Enfim, que a cidade pudesse crescer e que neste centro, neste entorno, não existisse o cemitério, considerado como algo insalubre. A partir da segunda metade do século XIX então os cemitérios são deslocados do centro e passam a ocupar um espaço mais periférico. Com o crescimento das cidades, a cidade acabou alcançando os cemitérios que ficavam na periferia. Então, eu diria que o processo de urbanização e de modernização que houve no Ocidente na virada do século XIX para o XX, promoveu uma separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos era muito misturado na tradição cristã até o século XIX. A partir daí, houve essa separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e o mundo dos mortos acabou ficando bastante afastado do centro. Mas como as cidades cresceram muito, elas acabaram chegando onde o cemitério estava e os cemitérios mais uma vez ficaram no entorno da cidade e ao ficarem no entorno da cidade, a cidade não teve outra alternativa que não tenha sido a de aceitar a situação por pura falta de espaço. Cemitério e cidade, convivendo novamente num boom de crescimento urbano e a separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos continua existindo, porém não com a distância geográfica que o início do século XX pretendeu. E sim como uma espécie de barreira um tanto quanto cultural, do tipo ‘no cemitério não se entra toda hora, no cemitério não se vai toda hora’. Os vivos transitam ao redor e não entram muito no cemitério, surgindo então no Ocidente um imaginário e uma mentalidade associada ao cemitério como sendo um local nebuloso, um local perverso, que provoca medo. Um local que não deve ser habitado a todo momento.

