A sexta-feira, dia 21, foi de muita diversão e alegria no PA-Rural, em São Caetano, com a primeira edição da Festa da Terceira Idade. O evento promovido pela Administração de Arroio do Meio por meio do Conselho Municipal do Idoso reuniu cerca de 740 pessoas entre sócios dos grupos da Terceira Idade e idosos acima de 60 anos do município.

O evento realizado em comemoração e passagem pelo Dia do Idoso integrou grupos de idosos de diferentes bairros e localidades do município, com o objetivo de proporcionar momentos de bem-estar aos participantes. Entre as atrações deste dia especial, houve a apresentação do Grupo de Danças da Terceira Idade Tempo de Ações, dança com o professor e educador físico Cristiano Silva e show de piadas com o humorista Zé Calvi.

Durante a Festa da Terceira Idade, também foi realizada uma homenagem para Maria Lansing, eleita na última semana Rainha Regional da Terceira Idade em evento ocorrido na Seubv, de Mato Leitão. Maria integra o grupo de idosos Volta a Sorrir, da Barra do Forqueta e aproveitou a oportunidade para agradecer a todo apoio e torcida recebidos pela comunidade arroio-meense.

